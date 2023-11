Tolti i veli alla casa di Babbo Natale

Il luogo è un posto magico, la casa di una famiglia generosa che ogni anno ospita centinaia di bambini pieni di gioia e, allo stesso tempo, si promette di fare beneficienza per quelli meno fortunati. Si è riaccesa sabato la ‘Casa di Babbo Natale’ a Monteobizzo e, contemporaneamente, la magia del Natale per tutta Pavullo. Le sorelle Maribel e Marilena Rubbiani anche quest’anno hanno messo a disposizione la propria abitazione e fatto allestire - dall’elettricista di fiducia Massimiliano Galli della ditta Pattarozzi Boncompagni - la cifra record di quasi 60mila luci. "Ogni anno cerchiamo di aggiungere sempre qualcosa di nuovo all’allestimento – spiega Maribel Rubbiani –. Dopo tre anni di stop (2020 e 2021 per il Covid, 2022 per solidarietà verso le famiglie in difficoltà per il caro bollette, ndr), siamo riuscite a riaccendere la nostra casa, anche se per la prima volta ad azionare l’interruttore non c’era la nostra mamma, scomparsa lo scorso gennaio. Abbiamo lasciato fare questo simbolico gesto alla prima nipotina della famiglia".

Dalla fine degli anni ’80 ad oggi (prima in via Montegrappa e poi in via Salvo d’Acquisto), la Casa di Babbo Natale della famiglia Rubbiani è diventata simbolo di gioia per tutti i bambini, ma anche di speranza verso i meno fortunati. Domenica 3 dicembre, infatti, la Casa aprirà le porte a tutti - grandi e piccini - per raccogliere fondi in favore di Aseop per la costruzione della Casa di Fausta 2. A partire dalle 11, ci sarà un trenino che da piazza Borelli porterà le famiglie fino alla scalinata che conduce alla casa. Al suo interno, i bambini avranno la possibilità di consegnare le proprie letterine a Babbo Natale. Ci saranno i burattini, i truccabimbi e gli stand gastronomici, e l’intero ricavato andrà appunto in beneficienza. Le luci della Casa rimarranno accese fino alla sera del 6 gennaio: "La nostra più grande gioia è vedere un bambino sorridere", conclude Rubbiani.

Riccardo Pugliese