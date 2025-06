Tommaso Fabbri : "Le mie priorità? . Risorse, salute e accesso agli studi"

Tra qualche giorno – lunedì 16 giugno – ci sarà il ballottaggio per la scelta del nuovo rettore dell’Università di Modena e Reggio Emilia. La scelta, dopo che nella prima votazione del 4 giugno nessun dei quattro candidati (Alessandro Capra, Rita Cucchiara, Tommaso Fabbri e Giovanna Galli) ha raggiunto il quorum della metà più uno degli aventi diritto, sarà una partita a due. In campo sono rimasti il Tommaso Fabbri, ordinario di Organizzazione Aziendale e direttore del Dipartimento di Economia Marco Biagi, e Rita Cucchiara, esperta di Intelligenza artificiale del Dipartimento di Ingegneria ’Enzo Ferrari’. Il 4 giugno li separarono 4 voti ed ora entrambi confidano di recuperare consensi dagli schieramenti dei due non ammessi al ballottaggio. Tutto potrebbe decidersi sul filo di pochi voti.

Professor Fabbri quali certezze le ha consegnato il risultato del 4 giugno?

"L’unica certezza che ci ha consegnato il voto del 4 giugno è che chiunque di noi due vinca dovrà impegnarsi a ricomporre in modo realistico e non velleitario un quadro programmatico che oggi appare fortemente polarizzato. Questo per il bene dell’ateneo e per il suo futuro, a Modena come a Reggio Emilia". Cosa pensa utile approfondire per allargare il suo consenso? "Ho concluso l’assemblea di presentazione delle candidature, l’8 maggio scorso, auspicando che lo sforzo progettuale fatto dai quattro candidati nel corso della stesura dei loro programmi non vada disperso nell’inevitabile contrapposizione elettorale, ma possa essere considerato un patrimonio comune per l’ateneo del futuro, a disposizione del futuro rettore. Nel dirlo, prefiguravo il lavoro di ricomposizione programmatica che sto conducendo in queste ore con i candidati esclusi dal ballottaggio. Ho già individuato alcune convergenze relative alla visione istituzionale e agli orientamenti progettuali relativi allo sviluppo della sede di Reggio Emilia, alla valorizzazione della componente femminile nella nostra organizzazione, al riconoscimento delle diverse sensibilità disciplinari. Ne sto esplorando altre, valutando attentamente sia la loro compatibilità con l’impianto generale del mio programma, al quale mi ritengo vincolato, sia la fattibilità. Non sarebbe infatti serio inserirle in un appello finale al corpo elettorale sotto forma di programma omnibus: ogni elettore potrebbe trovarvi il punto che gli sta più a cuore, ma senza nessuna indicazione su modalità e tempi di realizzazione. Sto cercando di individuare queste convergenze con l’atteggiamento del rettore che vorrei e potrei essere, primus inter pares, con spiccata sensibilità istituzionale, attento alle differenze – di merito, di area disciplinare, di genere… - e alla loro valorizzazione inclusiva".

Quattro sostantivi per identificare le direttrici strategiche del suo mandato?

"Dalla lista di priorità strategiche delineate nel programma, oggi seleziono queste. Risorse: ciò che ci si aspetta da un economista è la capacità di intercettare e gestire risorse, non solo attraverso i canali consolidati ma anche attraverso fonti aggiuntive a livello locale, nazionale e internazionale, e attraverso strumenti innovativi, per lo sviluppo dell’ateneo e delle sue missioni strategiche: ricerca, didattica e terza missione. Salute: la sanità dei territori di Modena e Reggio Emilia ha un grande potenziale di sviluppo, che passa per il potenziamento dell’esistente – penso ad esempio alla messa in rete della onco-ematologia di Modena con l’Irccs di Reggio Emilia e alla costituzione di almeno una piattaforma tecnologica congiunta di ricerca - e per investimenti sul nuovo, nel quadro di una ambiziosa politica regionale. Unimore, non solo con la sua Facoltà di Medicina e Chirurgia, deve e può contribuire proattivamente a questi scenari, in proficua sinergia con l’Azienda Ospedaliero Universitaria e l’Ausl, con beneficio tanto per le attività accademiche, didattiche e di ricerca, quanto per la popolazione, la quale valuta la qualità e tempestività dell’assistenza e non le formule organizzative attraverso le quali viene erogata. Genere: questa campagna, resa migliore dalla presenza di due candidate donne, mi ha portato a dover soppesare la mia ’cifra’ inclusiva. Il mio gruppo di ricerca è composto per otto decimi da donne. Idem, la start up universitaria che ho fondato e che si occupa di misurazione della parità di genere delle organizzazioni, ha quattro collaboratori a tempo indeterminato, laureati e dottori di ricerca Unimore, di cui tre sono donne. Insomma, la mia storia professionale attesta la mia capacità di valorizzare le donne, non tanto in quanto persone di sesso femminile ma in quanto portatrici di competenze e di sensibilità specifiche e spesso decisive. E la squadra di governo di Unimore che sto delineando in queste ore ne è ulteriore conferma. Studenti (e città): per me è prioritario creare rapidamente le migliori condizioni di accesso agli studi e rendere migliore l’esperienza quotidiana dei nostri tanti studenti, attuali e potenziali (anche internazionali), dentro e fuori l’università, è per me prioritario. È una sfida che coinvolge ovviamente tutte le città in cui Unimore è presente, a cominciare da Modena e Reggio Emilia dove si concentra oggi la stragrande maggioranza dei nostri studenti, ma che coinvolge anche la Regione Emilia-Romagna, nel quadro di una politica di attrazione e trattenimento dei talenti, a benefico del tessuto socioeconomico territoriale".

Cosa si aspetta dal ballottaggio?

"Mi auguro un’affluenza alta, che confermi lo slancio del primo turno e dia così solida legittimazione alla prospettiva programmatica realistica e partecipativa che intendo realizzare, unendo le tante energie e le diverse sensibilità che hanno animato questa avvincente campagna elettorale"moden.