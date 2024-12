Top Volley Club La regina è Tecnoarmet

Per la settima edizione consecutiva, c’è un nome nuovo in cima alla classifica del TOP VOLLEY CLUB, il Trofeo virtuale de Il Resto del Carlino, che premia la squadra modenese di pallavolo con la miglior media punti/partite ottenuta conteggiando le gare giocate nell’anno solare che si sta concludendo: per la terza volta, su quattro edizioni "post Covid" conteggiate, il Trofeo va ad una squadra maschile la Tecnoarmet Soliera 150 di serie C, che mai era arrivata così in alto in passato.

Regina. Il successo premia ancora una società relativamente giovane, ma che è nata con propositi precisi, quello di riportare la pallavolo solierese nei tornei Nazionali, dove aveva assaporato addirittura la serie A2 femminile, con le ragazze della Hidroplants di B2 questo è già successo, e questo successo della squadra maschile, in vetta da sola al girone A alla pausa Natalizia, sembra indicare la strada per ripetere il risultato al maschile, forte di una formazione che, dopo anni di assestamento in serie C, sembra pronta per il gran salto. I tecnici Matteo Malservisi, e Fabio Ganzerla hanno ormai tra le mani una squadra che si trova ad occhi chiusi, che con pochi innesti a corollario del bomber Emanuele Bertoli, già secondo nel Top Volley della scorsa stagione, ha subito impresso il proprio segno sulla prima parte della stagione.

Podio & record. Il podio è completato dal secondo posto dell’Univolley Carpi di serie D, seconda pur avendo accumulato 68 punti in stagione, staccata di appena tre decimi di punti, mentre al terzo posto torna la Zerosystem S.Damaso, a sette anni dal successo del 2017: le ragazze di Oba Andreoli salgono così al secondo posto nella classifica assoluta, dietro alla Villa d’Oro femminile, ma con lo stesso numero di volte sul podio, cioè quattro. Fuori dal podio la Holacheck Mondial carpi, che pure scala un posto, e le due protagoniste della prima parte di anno, Kerakoll Sassuolo, e National Villa d’Oro. La Studio Logica 2 Invicta è la miglior matricola, direttamente all’ottavo posto, mentre il miglior salto in avanti, ben 38 posizioni rispetto all’anno scorso, e condiviso tra i vincitori della Tecnoarmet Soliera, ed il Volley Modena, mentre il gambero dei club è l’EdilCam Cavezzo, che scende dal nono al 44° posto.