Top Volley club la regina è la Jean Maritain

C’è un nome totalmente nuovo, in cima alla classifica del Top Volley Club il Trofeo virtuale de Il Resto del Carlino, che premia la squadra modenese di pallavolo con la miglior media punti/partite ottenuta conteggiando le gare giocate nell’anno solare che si sta concludendo: l’edizione numero venti va alla formazione maschile della C.S.D. Jean Maritain, sponsorizzata Holachek, società specializzata nei servizi per le aziende del trasporto pubblico.

REGINA. Il trofeo premia una squadra molto regolare, che fa parte di una società che giusto l’anno scorso ha festeggiato i quaranta anni, dopo aver raccolto il testimone dalla Pol. Madonnina, che nella pallavolo arrivò fino alla serie B femminile: da sempre molto attiva nel settore giovanile della FIPAV e del CSI, da alcuni anni, tre per i maschi, e sei per la squadra femminile, ha cominciato a frequentare i campionati Regionali. Se i primi anni sono state le ragazze a farsi conoscere, tanto che Giulia Della Vecchia vinse il Top Volley & SuperBomber del 2018/19 con 21,15 punti a partita, tutt’ora record femminile, negli ultimi anni sono stati i maschi a dare forse le soddisfazioni maggiori, tanto da essere in piena corsa per la promozione in serie C, dopo averla sfiorata l’anno scorso ai Playoff. Due gli aspetti curiosi: la Holachek Maritain è la prima Regina che vince, senza aver dominato la prima o la seconda parte dell’anno, e poi riporta una squadra maschile cittadina, sl successo vent’anni dopo la travolgente Carnaby Team del 2004.

PODIO & RECORD. Se a vincere è una squadra maschile, il podio è completato da due formazioni femminili, settore che ha dominato negli ultimi dieci anni, con otto successi: alle spalle della Holacheck sale il Corlo Hidromec davanti alla Leonardi Marano Volley, altra formazione che è ripartita con un progetto giovane, e punta a rinverdire il successo pieno del 2019. Le biancoverdi superano di sette millesimi di punto la RCL Gallonese, che per lo meno si consola con il titolo di miglior matricola, piazzandosi direttamente al quarto posto: tutti femminili le altre menzioni, con la squadra di serie D della Moma Anderlini che fa il miglior salto in avanti, passando dal 48° al 18° posto, e la Basser Ravarino Volley Com Modena che invece cade dall’11° posto al 43°.