Top Volley, è Andreoli il migliore ‘scorer‘

Lo scossone della scorsa settimana, con lamentela per i punteggi bassi registrati nei tabellini dei campionati minori di pallavolo, sembra aver scosso i bomber modenesi impegnati a scalare le classifiche del Top Volley, il Trofeo virtuale de Il Resto del carlino che premia i giocatori più prolifici delle squadre modenesi, visto che questa settimana sono più che raddoppiati, e finalmente si è tornati anche sopra quota trenta punti.

Merito di Marcello Andreoli (FOTO), opposto della National Villa d’Oro, che ha replicato il suo "top scorer stagionale" con 32 punti, seconda volta che lo marca, dopo la seconda giornata: per Andreoli si tratta anche dell’ennesimo record personale, visto che con questa sono diciassette le vittorie di Tappa negli ultimi quindici anni, raggiungendo in testa a questa speciale classifica Alessandro Montanari, bomber modenese che detiene il record assoluto di punti in una singola gara, ben 45, e superando un "mostro sacro" delle classifiche come Francesco Ghelfi, che però da due stagioni gioca a S.Martino in Rio.

Alle spalle di Andreoli, ma staccato di tre lunghezze, il 18enne Matteo Fontanesi della Mo.Re. Volley di serie C, che dopo un faticoso inizio di stagione per adattarsi alla categoria, sta disputando un fantastico 2025, tanto da risultare il miglior bomber del nuovo anno, con una media di 21 punti a gara giocata, proprio in coabitazione con Marcello Andreoli.

Terza piazza per una vecchia conoscenza del Top Volley, Francesco Venuta (FOTO) della Marking Products Artiglio, che il Trofeo l’ha vinto nella stagione 2022/23, tornato a buoni livelli e sopra quota venti punti per la terza volta in stagione, dopo un po’ di adattamento alla nuova categoria, in coabitazione con Simone Agazzani della Bulloneria Emiliana PGS, per la terza volta sopra quota venti nelle ultime tre gare.

Alle loro spalle tanti altri nomi eccellenti, come Riccardo Porta dell’Univolley Carpi, e Giovanni Malagoli della Mo.Re. Volley di serie D a quota 26 punti, due in più di Martina Barbieri, della Servizi Globale Casa Maritain, prima ragazza in classifica di Tappa, e soprattutto di Alessandro Bartoli della Beca Tensped Spezzanese, che con questi 24 punti rafforza il proprio primato nella classifica Generale, ed ovviamente anche in quella a Punti dove sfiora quota 400.

Bartoli porta a undici decimi il proprio vantaggio in classifica sul secondo, che ora è proprio Andreoli, mentre al terzo posto resiste Nicola Marchesi della RCL Gallonese, anche se ora staccato di un punto e mezzo.

Al quarto posto ancora Martina Susio, sfortunata schiacciatrice della Moma Anderlini, che però presto uscirà di classifica per il numero di partite giocate, visto che il suo infortunio si è rivelato più grave del previsto, ed ha chiuso la stagione anzitempo: quarta quindi Ilaria Selmi, della Leonardi Marano, davanti a Matteo Pignatti della Stadium Mirandola di serie C.

m. c.