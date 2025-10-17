Top Volley, si riparte. In tre sopra quota 30

Sono partiti i campionati minori di pallavolo, e con essi riparte anche il Top Volley, il Trofeo virtuale de il Resto del Carlino che mette in mostra i bomber delle squadre modenesi di volley, e cerca di portare alla luce le tante storie interessanti di cui esso è intessuto: giunto alla sedicesima edizione, raccogliendo il testimone dal SuperBomber del sito della Villadoropallavolo, che invece tocca il quarto di secolo, il cammino che ci accompagnerà per serre mesi parte subito forte, con ben tre giocatori sopra "quota trenta", da sempre considerato il punteggio performance di ogni giornata.

RECORD. Con un terzo delle 31 partite in programma finite al tie break, era facile capire che ci sarebbero stati punteggi alti, ma ben tre giocatori contemporaneamente sopra "il trentello" è un vero e proprio record, anche perché nelle precedenti 24 giornate d’apertura, solo in un caso, nella stagione 2014/15 con Roberto Mazzoli del Corlo, si era superato subito quota trenta. Nello scorso week end ci sono riusciti in due, a quota trentuno, il 22enne Gianluca Franchini, approdato quest’anno alla Holacheck Maritain Modena di serie D, e Matteo Pignatti della Stadium Mirandola di serie C, che per quanto solo 20enne, è già alla terza Vittoria di Tappa in carriera, che lo fa entrare nella Top Ten Assoluta.

RITORNO. Pignatti l’anno scorso ha chiuso il Trofeo sul podio, al terzo posto, due posizioni avanti rispetto alla prima ragazza in classifica questa settimana, la 31enne Martina Montanari della neopromossa Studio Logica 2 Invicta S.Faustino, che si ferma un gradino sotto al "trentello" a quota 29, davanti a due giovanissimi neoarrivati, il 17enne Charles Ajayi del Modena Volley di serie B con 28 punti, ed il 16enne Gabriele Natale della Mo.Re. Anderlini di serie D. Più lontani i dominatori della scorsa annata, Alessandro Bartoli della Beca Spezzanese, e Marcello Andreoli della Kerakoll Sassuolo, rispettivamente con 19 e 14 punti, e fa piacere ritrovare nei primi dieci Francesco Giovenzana, figlio di "Giobbe", che con 22 punti ritorna in classifica, dopo tre stagioni lontano da Modena.

CLASSIFICHE. Essendo solo alla prima giornata, Franchini e Pignatti guidano ovviamente le classifiche Generali ed a Punti, per cui l’unica classifica che si è "mossa" è quella che considera le sole gare giocate nel 2025, e che porterà all’assegnazione del titolo di "Bomber dell’Anno", dove comanda ancora il citato Bartoli, con 21,06 punti di media nelle 16 gare giocate, davanti a Vellani, Andreoli e Pignatti nell’ordine, tutti però racchiusi in 1,18 punti: sarà battaglia per il successo, che l’anno scorso è andato a Marcello Andreoli.