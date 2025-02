Topi, l’allarme. Segnalazioni in aumento

"Quello dei topi e dei ratti è un problema su cui, da sempre, si mantiene un costante controllo, con censimento e mappatura dei siti a rischio ed endemici di infestazione. E da quando è stato attivato il porta a porta si sono intensificate le attività di derattizzazione. Ad ogni singola segnalazione segue l’attivazione di un intervento che viene portato avanti fino a conclusione della problematica". Risponde così, l’assessore all’ambiente del Comune di Modena, Vittorio Molinari, all’interrogazione del consigliere Paolo Barani di Fratelli d’Italia.

Il consigliere ha chiesto "se da metà 2022 ad oggi si è verificato un aumento della presenza di topi o ratti in centro storico e nelle zone limitrofe" e "se l’Amministrazione ritiene che vi sia un nesso di causalità tra l’aumento della presenza e i rifiuti abbandonati". Molinari ha illustrato i dati relativi alle segnalazioni dei cittadini prevenute allo sportello Urp dal 2018 ad oggi, evidenziando come negli anni vi sia un loro "progressivo aumento", sono infatti passate da 309 del 2018 a 374 del 2024. "Nel dettaglio – ha sottolineato – le segnalazioni mostrano un trend crescente nel biennio 2018-2019, che diventa decrescente tra il 2020 e il 2022 quando si registra il valore minimo di 293". Dato, quest’ultimo, su cui "può aver influito la pandemia che limitando la presenza all’aperto dei cittadini ha ridotto le occasioni di imbattersi in avvistamenti dei roditori".

Passando poi ad illustrare l’attività dell’amministrazione per fronteggiare la problematica, Molinari ha spiegato come "l’impegno del servizio di derattizzazione in appalto alla ditta Biblion Srl è sempre portato avanti in stretta correlazione con il rispettivo Ufficio Comunale del servizio Verde e Transizione ecologica che si occupa di controllare le attività e sollecitare azioni migliorative o di potenziamento". Da quando poi è stato attivato il porta a porta "si sono intensificate le attività di derattizzazione e sono state previste collaborazioni più strette tra il servizio di derattizzazione, il servizio raccolta rifiuti e il servizio Verde". "In ogni caso – ha concluso – ad ogni singola segnalazione segue l’attivazione di un intervento di derattizzazione che viene portato avanti fino a conclusione della problematica".

Insoddisfatto della risposta, il consigliere Barani ha replicato che "l’assessore ci dice che c’è un servizio di derattizzazione appaltato dal Comune e che questo servizio parrebbe assolutamente inefficace perché aumentano le segnalazioni. Aziende private che dicono che i sacchi dell’immondizia, se rimangono fuori, è innegabile che attraggono molti animali. È confermato che la città è in una situazione di degrado e sporcizia conclamata".

Riprendendo la parola per l’intervento di chiusura, l’assessore Molinari, ha rilevato come occorra darsi "una misura nei giudizi, perché parlare di assoluto degrado mi pare sia un’opinione che dipende dal grado di tolleranza personale. Queste cose non piacciono neanche a noi, sia ben chiaro, e non ci sono dubbi che si possa sempre migliorare, ma sono convintissimo dell’impegno che ci metteremo per affrontare. Una situazione su cui stiamo intervenendo con la derattizzazione, ma non è facile sradicarla".