"Topi nei cassonetti vicino alle scuole: certificazione di fallimento. Filippi si dimetta"

"Le fotografie che mostrano i primi topi evidenziano quanto le nostre previsioni fossero reali e quanto poco si sia fatto in termini di prevenzione di un fenomeno che purtroppo è solo all’inizio". Sul porta a porta Fd’I torna all’attacco mostrando le immagini di un roditore nei pressi di un cassonetto vicino alla scuola Lippi di Parmigianino, poco lontano dalla struttura frequentata dai bambini: "Davanti a queste immagini, che certificano il prevedibile fallimento targato Partito democratico, l’assessore dovrebbe immediatamente dimettersi", scandisce Luca Negrini presidente cittadino di Fratelli d’Italia. "Siamo di fronte all’evidenza del risultato inesistente di quello che, di fatto, non è altro che un progetto fallimentare già in partenza che possiede il solo triste primato di aver portato Modena a livelli di sporcizia mai vista". Fratelli d’Italia chiede nuovamente che l’assessore Filippi rassegni le proprie dimissioni "e che si attui un piano serio e articolato per porre rimedio celermente a quella che è diventata una vera e propria Emergenza rifiuti".

Sul tema la Lega avanza la proposta del ’cassonetto intelligente’: "L’idea – spiegano Caterina Bedostri, segretario Modena, Mario Mirabelli vice segretario, Valentina Mazzacurati, responsabile enti Locali – è di avere a disposizione mezzi e cassonetti intelligenti, capaci di comunicare in tempo reale i dati su quanto conferito". Inoltre, "visto l’errore, su cui attualmente si persevera, ogni famiglia avrà una o due tessere, con le quali potrà aprire e utilizzare i nuovi cassonetti nella propria isola ecologica, 24 ore su 24, senza l’esigenza di attendere i giorni della raccolta. E la doppia tessera farà riferimento sempre allo stesso codice utente, titolare della ‘bolletta’".

A difendere il sistema di raccolta è il portavoce di Europa Verde Paolo Silingardi che bacchetta il ’fotografo’ Negrini: "Sarebbe molto più produttivo che Negrini, anziché dedicarsi all’hobby della fotografia, provasse a dire in quale modo ritenga raggiungibili gli obiettivi strategici che l’amministrazione, con il sostegno di Europa Verde, sta perseguendo: ridurre i rifiuti prodotti, riciclare il più possibile e attivare un sistema a tariffa puntuale, più equo, in cui si paga il servizio non in base ai metri quadri del proprio appartamento ma per i rifiuti realmente prodotti".

Cambiare abitudini "è sempre difficile. Oggi produciamo solo di rifiuto indifferenziato 290 chili a testa ogni anno. Un risultato non sostenibile. Con questo sistema caleremo a meno di 100 chili all’anno. Per farlo ognuno di noi deve cambiare le proprie abitudini. Oppure riteniamo che inquinare sia un diritto e incenerire rifiuti una priorità. Noi

preferiamo un assessore che lavora e ci aspettiamo che tutte le forze politiche, indipendentemente dal colore, sostengano progetti strategici anziché cavalcare le criticità della fase di cambiamento".

Al Presidente di Fd’I. Negrini "diamo appuntamento a fine progetto, quando tutta la città sarà a regime con il nuovo sistema e, dalla lettura dei dati, potremmo vedere cosa davvero è

cambiato e quali risultati avremo raggiunto".