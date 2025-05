Torna a giugno il Festival Gu.Pho.

Gu.Pho., il primo FotoFestival Vernacolare internazionale in Europa, scalda i motori e per la sua edizione 2025 si ripresenterà al Castello di Guiglia con un weekend in più, dal 20 al 29 giugno. La quarta edizione coinvolge tredici tra artisti e collettivi: da Lukas Birk a Jean-Marie Donat, da Erik Kessels a Yvonne De Rosa, da Matteo Schiavoni, a Vernacular Social Club. La direzione artistica di Sergio Smerieri ha passato il testimone a Giorgia Padovani e Marcello Coslovi. Il Festival sia per i temi che per gli ospiti, è caratterizzato da due weekend intorno al tema della fotografia vernacolare. A completare il Festival cinque talk.

a.t.