Torna ’Acetaie aperte’. Settimana ’balsamica’ con visite e degustazioni

Si scaldano i motori per Acetaie Aperte, l’evento organizzato da ’Le Terre del Balsamico’. L’edizione 2025 sarà rinnovata e ampliata e aprirà le porte dei luoghi di produzione dell’oro nero con degustazioni, visite guidate ed eventi collaterali. Non più la sola ultima domenica di settembre, si passa infatti ad una settimana intera di eventi, dal 26 settembre al 4 ottobre, dislocati in più location, tra cui anche il Teatro Comunale di Modena e la Biblioteca Civica Delfini.

"Quella di Modena - ha affermato Mariangela Grosoli, vicepresidente de Le Terre del Balsamico – è la provincia italiana con maggior numero Dop e Igp a livello nazionale, e una delle più incisive dell’intero comparto food. Pertanto Acetaie Aperte si conferma vetrina per il Balsamico Dop e Igp, ma non solo. Anche come strumento per promuovere l’intero territorio modenese: la ’Settimana Balsamica’ aspira infatti a coniugare tutti gli asset strategici del turismo modenese, dall’agroalimentare al sito Unesco, dal Belcanto all’automotive. Di base, la storia e le storie dell’Aceto Balsamico di Modena continueranno ad essere in primo piano in questo evento che nel tempo si è evoluto diventando un volano di sviluppo reale per il turismo enogastronomico sul Territorio. Nel corso degli anni – ha aggiunto – c’è stato un innalzamento della qualità dell’offerta da parte delle aziende per Acetaie Aperte, e parimenti un accrescimento dell’interesse da parte del pubblico. Anche per questo motivo, la manifestazione è stata ripensata per dare una opportunità di scelta più ampia per i visitatori".

"Questa unione tra l’Aceto Balsamico e il belcanto è un connubio di grande naturalezza – ha commentato il sindaco Mezzetti – perché stiamo parlando di forme d’arte dato che l’enogastronomia di qualità ha molto a che fare con la nostra cultura. Bentornata quindi a questa manifestazione che allarga la sua durata e porterà a Modena anche molti turisti curiosi e attenti a queste tematiche". Domenica 28 settembre saranno oltre 45 le acetaie che apriranno le porte per visite guidate e degustazioni ma la vera novità saranno proprio le collaborazioni messe in campo, a partire da quella con il Teatro Comunale dove venerdì 26 settembre si aprirà la rinnovata settimana di Acetaie Aperte con una delle opere più rappresentative, la ’Bohème’. E dove, per ribadire la centralità del turismo e dei suoi asset, sabato 27 verrà presentato in anteprima – con tanto di tavola rotonda con rappresentanti delle Istituzioni nazionali – il primo Osservatorio ’Turismo e Aceto Balsamico.

"Tra le nuove collaborazioni – ha sottolineato Sabrina Monari Federzoni, vicepresidente del Consorzio Tutela Aceto Balsamico – spicca proprio quella con la Biblioteca Delfini che apre i suoi spazi sabato 27 per entrare nel vivo del racconto della storia, della tradizione e della cultura legata all’Aceto Balsamico modenese Dop e Igp".