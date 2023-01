Torna anche il calcio all’oratorio di Vignola, domani debutta il torneo

L’oratorio di Vignola torna ad animarsi e ad ospitare anche il calcio che unisce tra loro i ragazzi e le generazioni. Domani pomeriggio è infatti in programma la prima edizione del torneo di calcio a sette "Don Bosco". "Il torneo – spiega Simone Muratori, uno degli organizzatori – vedrà sfidarsi quattro squadre, due dell’oratorio (FC Carlo Acutis Verde e FC Carlo Acutis Gialla), FC Spilamberto e il Valsa. La maggior parte dei ragazzi coinvolti appartiene alle classi 2009 e 2010, ma giocheranno anche giovani un po’ più grandi. Non guardiamo alla carta di identità".

Le partite inizieranno alle 14,30 e si proseguirà fin verso le 17, con premiazioni e rinfresco finale per tutti. Si giocherà simultaneamente su due campi, con due tempi da 10 minuti ciascuno. In caso di parità, il match sarà deciso ai rigori (3 per squadra, da una distanza di 9 metri). Ogni squadra sfiderà le altre e sono previste le finali per il primo e il secondo posto e per il terzo e quarto posto. Le partite in programma sono aperte al pubblico.