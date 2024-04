Torna Buk, il festival da sfogliare. Premio a Postorino, Segrè ospite

Incontri con gli autori, aperitivi letterari, spettacoli teatrali, laboratori per i bambini. Ma soprattutto libri, tanti e per tutti i gusti. È denso il programma di Buk, il festival della piccola e media editoria che, arrivato alla 17° edizione, si svolge sabato 4 e domenica 5 maggio nel chiostro San Paolo di Modena (via Selmi 67). Sono 25 le case editrici presenti quest’anno alla manifestazione modenese, che si svolge negli stessi giorni del Motor Valley Fest (2-5 maggio).

"Non è detto che i due eventi si facciano concorrenza, anzi – affermano il fondatore e direttore artistico Francesco Zarzana e la co-curatrice Sara Caselli di ProgettArte –. Del resto, siamo uno dei festival letterari più longevi d’Italia e rivendichiamo la nostra bibliodiversità". Lo stesso Zarzana è protagonista dell’anteprima di Buk con ’Sisygambis, reine de Perse’, la pièce da lui scritta e diretta che, dopo il debutto di Parigi, arriva a Modena domenica 28 aprile (La Tenda, ore 17:30). La kermesse letteraria è dedicata non solo alle nuove uscite, ma anche all’attualità. Ne sono un esempio gli incontri del 4 maggio con due esponenti del pensiero sostenibile: i divulgatori scientifici Andrea Segrè ed Eliana Liotta. Fondatore del movimento ’Spreco zero’, Segrè presenta alle 15 il suo thriller ’Globesity, la fame del potere’. È la storia di un giovane ricercatore dell’Università di Padova che investiga su una nuova pandemia causata dall’obesità.

Alle 16, invece, Eliana Liotta, dialoga sul suo saggio ’La vita non è una corsa. Le quattro pause che fanno guadagnare salute e giovinezza’. Si tratta di un’analisi sulle pause, viste come l’unica chiave per ritrovare energia e sperare di vivere bene e a lungo. Sempre il 4 maggio è in programma alle 21 uno degli appuntamenti clou: la consegna del premio speciale Buk, conferito quest’anno a Rosella Postorino, autrice di titoli di successo come ’La stanza di sopra’, ’Le assaggiatrici’ e ’Mi limitavo ad amare te’. "Il premio a Postorino – spiegano gli organizzatori di Buk – è dovuto alla sua magistrale capacità di intrecciare con vivida efficacia, e sensibile delicatezza, la Storia e le storie, ovvero il contesto e le umane vicende, costruendo una narrazione insieme epica e intima".

È pieno di eventi anche il 5 maggio. A partire dall’International Books Speed Date (ore 10:30), l’incontro (rigorosamente in inglese) dedicato a chi desidera scambiarsi esperienze e consigli di lettura. Nella stessa giornata si segnalano le presentazioni (ore 17) di ’Extramundi. Lambrusco, Galizia e, forse, Hitler’, storia di un truffatore narrata da Daniel Di Schueler, e (ore 17:30) ’Maria Callas. La diva umana’, saggio-biografia della grande soprano curato dalla giornalista Annarita Briganti. Per la prima volta tra i partner del festival c’è il Gruppo Hera. "Abbiamo deciso di essere al fianco di Buk – spiega il direttore centrale relazioni esterne Giuseppe Gagliano – perché si tratta di una manifestazione che, mettendo al centro le eccellenze territoriali, crea valore per la comunità". "La democrazia vive se c’è un buon livello di cultura diffusa", aggiunge Giulio Cabassi a nome di Bper Banca citando Tullio De Mauro. Oltre a Bper e Hera, Buk è realizzato con il sostegno della Fondazione di Modena, Comune di Modena, Camera di commercio di Modena e Cna Modena, con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna e Modenamoremio.

L’immagine 2024 di Buk Festival è firmata da Cristina Faedi di Infinite Possibilità e ha come claim: ’La lettura è sempre una gioia: apre la mente e dischiude nuovi orizzonti’. Buk è aperto sabato 4 maggio dalle 10 alle 22, domenica 5 dalle 10 alle 20. Ingresso libero.