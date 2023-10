Torna ’Cinedanza’, concorso internazionale

Prende il via oggi la quinta edizione di ’Cinedanza’, concorso e festival internazionale dedicato interamente alla videodanza, fra proiezioni, incontri e dialoghi. L’apertura sarà stasera alle 21 presso la Scuola di Alta formazione di Fmav (Fondazione Modena arti visive) in via Giardini 160, dove Giulia Spattini ed Emanuela Serra presenteranno il progetto ’Tell me a story’, realizzato in collaborazione con Ert e Balletto Civile, che dà voce e corpo alle storie personali dei ragazzi. Verranno poi proiettati i film in gara nella sezione ’Screendance Dwelling’. Domani poi il festival riprenderà presso Drama Teatro in viale Buon Pastore 57. Alle 19 una conversazione su ’La visione del suono’ per esplorare lo storico legame fra musica e immagini insieme a Corrado Nuccini, musicista, fondatore del gruppo Giardini di Mirò. Verranno poi proiettati i primi 13 film in gara nella sezione principale fra cui ’The unanswered question’ di Adam Larsen su un partitura di Charles Ives, o ’Bronx magic’ di Marta Renzi, la magia quotidiana della danza in un quartiere di New York, e ’Light rising’ di Andrea Hackl, una meditazione poetica sulle forze edificanti che trasportano e sostengono la vita.

Domenica 29, sempre presso Drama Teatro, alle 18 Elena Cervellati, docente di Storia della danza all’Università di Bologna, introdurrà la proiezione del docufilm ’Dance for an ideal city’, un videoracconto, scritto dal critico d’arte Nicolas Ballario e firmato dal regista Daniele Costa, che indaga sulla possibilità di reinterpretare i luoghi urbani mediante la danza contemporanea, in particolar modo con il progetto MicroDanze di Aterballetto. Alle 18.45 poi Elena Cervellati dialogherà con l’autore e il regista del film e con Gigi Cristoforetti, direttore generale e artistico di Aterballetto. Alle 21, la proiezione degli altri film, per poi arrivare alla proclamazione dei vincitori. Le due serate in streaming su Youtube (Cinedanza Festival).

Stefano Marchetti