Torna ’Cuochi per un giorno’. Settemila bambini in cucina insieme agli chef stellati

Un weekend all’insegna della cucina e della creatività: torna al Club La Meridiana di Casinalbo la XIII edizione di ’Cuochi per un giorno’, il primo Festival nazionale di cucina per bambini in Italia. Nel fine settimana settemila piccoli chef prenderanno parte a laboratori tenuti da talenti della cucina italiana e cuochi stellati, che si alterneranno a blogger, nutrizionisti e autori per l’infanzia. L’evento, patrocinato dai Comuni di Formigine e Modena, è un’occasione unica a livello nazionale.

"Penso che questa sia una grande opportunità – spiega Elisa Parenti, sindaca di Formigine – Il Festival è un momento importante per il nostro comune perché non solo dà visibilità alla città, ma offre anche momenti di condivisione. Speriamo di continuare a proporre attività sempre più strutturate per famiglie e bambini". Un evento dedicato interamente ai più piccoli, con show cooking e tanti progetti pensati apposta per le fasce 0-3 e 3-12 anni. "Spesso tante iniziative sono troppo ‘a misura di adulto’ – sottolinea Federica Venturelli, assessora del Comune di Modena – ma mai abbastanza ‘a misura di bambino’. Penso sia fondamentale promuovere percorsi che costruiscono una città inclusiva, attenta alle famiglie e alle fragilità". Sono dieci gli chef pronti ad accogliere i bambini, che grazie allo spazio ’Incontra lo chef’ avranno la possibilità di conoscere da vicino cuochi stellati provenienti da tutta Italia.

Tra gli ospiti sarà presente anche Luca Marchini, chef del ristorante L’erba del Re e della trattoria al Re Gras di Modena. "È un grande piacere partecipare anche a questa edizione – racconta Marchini – la cucina è un’occasione per interagire con gli altri e creare qualcosa insieme. Credo sia importante promuovere questa passione tra i più piccoli". L’iniziativa è stata progettata e organizzata da Laura Scapinelli, titolare de ’La bottega di Merlino’, con l’intento di unire l’aspetto culinario a quello pedagogico. "L’idea centrale – spiega Scapinelli – non è creare competizione, ma divertirsi, stare insieme e far scoprire la cucina ai più piccoli. Abbiamo pensato a diciassette ricette, anche gluten free, studiate per dare la possibilità ai bambini di cucinare da soli, assaggiare i propri piatti e condividerli con le loro famiglie".

Parte del ricavato dell’evento verrà donato in beneficenza ai clown di corsia dell’Associazione Vip Modena Onlus e all’Associazione CuraRe Onlus, per il reparto di maternità e infanzia dell’ospedale di Reggio Emilia. È possibile iscriversi fino alle 12 del 3 ottobre tramite il sito www.cuochiperungiorno.it, presso la libreria La Bottega di Merlino.

Martina Ghedini