Torna ’FilosoFare’, dedicato ai più piccoli

Anche quest’anno la Fondazione Collegio San Carlo di Modena, con il contributo di Fondazione e in collaborazione con il Polo Bibliotecario, organizza una nuova edizione di ‘FilosoFare. Filosofia con i bambini’, l’iniziativa che dal 2015 ha consentito di realizzare centinaia di laboratori filosofici per i più piccoli. La nuova edizione prevede due giornate interamente dedicate alla filosofia con i bambini, con lo svolgimento di oltre 40 laboratori. Si comincia domani, con appuntamenti in varie biblioteche della provincia e si prosegue sabato 20 maggio, con laboratori in altrettante location. Come spiega il filosofo Luca Mori, "con ’FilosoFare’ la Fondazione San Carlo intende sviluppare percorsi di conversazione filosofica per i bambini. I bambini, divisi in due fasce d’età (4-6 e 7-10 anni), hanno così la possibilità di partecipare a laboratori di filosofia, durante i quali i più piccoli affronteranno temi di rilevanza filosofica, come la scoperta della natura, la costruzione di una città ideale, la conoscenza di se stessi e degli altri, l’accettazione della diversità, il rispetto delle regole condivise, la gestione delle emozioni e l’uso dell’immaginazione". L’accesso ai laboratori è gratuito, fino a esaurimento posti, previa prenotazione da effettuare nelle biblioteche che ospitano i laboratori. Oggi alle 17.30, nella Sala Verde della Fondazione Collegio San Carlo, si terrà un nuovo appuntamento del ciclo ‘Gli animali nelle tradizioni religiose. Rappresentazioni, simboli e culti tra sacro e profano’. La conferenza ‘Il viaggio degli uccelli. Mistica e ragione nel pensiero sufi’ sarà tenuta da Carlo Saccone.

