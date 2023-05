Torna ’Giardini aperti’ con il Fai: due mete per appassionati di storia

Un vero e proprio festival del paesaggio diffuso (dal 13 maggio al 4 giugno) in tutta la regione, con eventi e attività alla scoperta di giardini speciali, di aree naturalistiche e di orti botanici. La quinta edizione di ’Giardini Aperti’, organizzata dal Fai Giovani Emilia-Romagna, conferma dodici appuntamenti da Piacenza a Forlì di cui due a Sassuolo dove le mete, il 28 maggio, sono: la Palazzina del ’Belvedere’ di San Michele e la Palazzina Ducale della Casiglia. La Palazzina del ’Belvedere’ di San Michele (nella foto) è posta sui primi rilievi collinari alle spalle di Sassuolo in un’area ancora intatta, si pone in mezzo ad un boschetto ed è circondata da giardini all’italiana al termine della lunga prospettiva alberata che un tempo la univa al Palazzo Ducale di Sassuolo. Mentre per quanto riguarda la Palazzina Ducale della Casiglia, anch’essa è situata nei pressi del fiume Secchia ed è circondata da un ampio parco e cinta da mura. Oggi la palazzina accoglie la sede di Confindustria Ceramica, con annesso il Centro di Documentazione dell’industria delle piastrelle di ceramica. Il giardino della Casiglia fu voluto nel 1560 da Ercole Pio, feudatario degli Estensi e Signore di Sassuolo.

L’edificio rappresenta l’architettura del tardo Settecento.