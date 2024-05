Torna il Buskers Festival con gli spettacoli itineranti di musica e magia

Sabato e domenica prossimi torna a Castelfranco Emilia il Buskers Festival. In Corso Martiri e nelle piazze del centro, per due giorni gli artisti di strada animeranno il centro con le loro performances di giocoleria, musica, teatro e magia. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso libero e gratuito e dedicati a un pubblico di tutte le età. Si inizia sabato pomeriggio in piazza Aldo Moro alle ore 17.30 con Tobia Circus che metterà in scena "Astolfo". Alle 18.30 dimostrazione dell’artista Gera Circus con uno spettacolo di giocoleria ed equilibrismi sulla corda, in una miscela di virtuosismi tra giocoleria con palline, cerchi e danze con una corda. Alle 19.45 in piazza Aldo Moro e poi itinerante per Corso Martiri e in Piazza Garibaldi spettacolo musicale con marionette portatili della compagnia Grande Cantagiro Barattoli, con musiche arrangiate e personalizzate, canti di Francia e Spagna, canti d’Irlanda e del sud Italia e perfino cori di marinai. In Corso Martiri alle 21 il Duo Meroni Zamboni si esibirà nello spettacolo acrobatico e pizza freestyle "Spaventati panettieri". Alle 22 Gaby Corbo si esibirà in "Tan-Go", uno spettacolo di danza e acrobatica dall’Argentina. La domenica mattina si ripartirà da Corso Martiri alle 9, con un’esposizione di opere d’arte contemporanea a cura dell’associazione culturale "Amici dell’Arte". Alle 10.30 in Corso Martiri la compagnia Lannutti & Corbo metterà in scena la visual comedy "Zirkomedy Show", uno spettacolo di clown, musica e magia bizzarra. Alle ore 11.30 "Sax - Oh! Orchestra", uno spettacolo di Filippo Brunetti. Alle ore 17.30 Daniele del Collettivo Clown porterà in Piazza Garibaldi uno spettacolo di beatbox, giocoleria ed equilibrismo, mentre alle 18.30 in Corso Martiri gli "Eccentrici Dadarò" si esibiranno nello spettacolo di clownerie "Vote For". Alle 19.30 in Corso Martiri comicità, acrobazia, magia, poesia e follia della compagnia Lannutti & Corbo in "All’inCirco Varietà". Un appuntamento da non perdere con gli artisti di strada.

m.ped.