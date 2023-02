Torna il Carnevale di Finale Emilia Tre domeniche dedicate ai bimbi: carri e un inedito Cavalier Burela

È un momento atteso da tre anni, con desiderio, con gioia. Dopo la lunga sospensione legata alla pandemia e alle diverse restrizioni, il ‘Carnevale dei bambini’ di Finale ritrova le sue date ‘canoniche’ di febbraio: le tre sfilate dei carri sono in programma nelle tre prossime domeniche, il 5, 12 e 19 febbraio. Sarà la 45ª edizione della manifestazione: "In realtà, da quando abbiamo ripreso la tradizione dei corsi mascherati sono trascorsi già 47 anni, ma non possiamo contare le due stagioni di stop", dice Celso Malaguti, da sempre ‘anima’ del comitato organizzatore. Come è avvenuto nell’unico appuntamento in notturna, la scorsa primavera, quest’anno la sfilata dei carri non potrà seguire il suo ‘storico’ percorso, poiché il megacantiere per il rifacimento di piazza Garibaldi non permette il passaggio di mezzi, ma si è trovata comunque una soluzione: il circuito dei carri allegorici sarà costituito da un anello che abbraccia i Giardini pubblici, via Nazario Sauro, largo Cavallotti, via Marconi e via Dante.

Nel fine settimana torneranno dunque a uscire dai capannoni i grandi carri realizzati dai volontari: c’è il carro ispirato alla Carica dei 101, quello con i buffi folletti irlandesi, quello con Pinocchio, quello con gli ortaggi del mercato, un altro ancora che ci ricorda il Polo Nord e poi il classico trenino "Vieni su e diamoci del tu". Novità di quest’anno, un grande pupazzo in cartapesta che raffigura il Cavalier Burela, la maschera tipica finalese: domenica 19 febbraio ad accompagnarlo ci sarà anche l’energia dei Rulli Frullini, gli scatenati ragazzini finalesi che tengono il ritmo con le percussioni.

"Nessun bambino è mai andato via dal carnevale a mani vuote", ricorda Celso Malaguti: dai carri si rivedrà il gettito di palloni e altri gadget, così da rendere ancora più simpatica la festa. Vale la pena ricordare che il carnevale di Finale non ha un biglietto d’ingresso e vive sulla generosità dei suoi sostenitori e di quanti lasciano una libera offerta. Anche così la manifestazione – sempre attesa, non soltanto nella Bassa – può continuare a rinnovarsi di anno in anno, accompagnando le generazioni e avvicandosi sempre più al significativo traguardo dei 50 anni. s.m.