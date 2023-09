Torna il festival del digitale. La città diventa "smart"

Nella città che riflette attraverso un numero elevato di festival si sta accreditando sempre di più "Smart Life Festival", giunto alla ottava edizione e previsto in vari luoghi cittadini da giovedì 28 settembre al primo ottobre. La manifestazione, frutto di una rete molto ampia di collaborazioni che comprende tra le altre Comune, Collegio San Carlo e Unimore, quest’anno si dedica al tema "Generazioni", attorno al quale ha messo insieme un calendario di 40 appuntamenti tra talk, workshop, eventi e performance per indagare, sperimentare e riflettere su come innovazione e digitale incidono sulla nostra vita nella società contemporanea. Ieri alla presentazione in Municipio è stato illustrato dal curatore del programma Gabriele Pollastri e dal presidente della San Carlo Giuliano Albarani, dall’amministrazione (sindaco Muzzarelli e assessore alla città smart Ludovica C. Ferrari) e dagli esponenti di Unimore e Fondazione Gianluca Marchi e Valerio Zanni come al festival interagiranno in appuntamenti co-organizzati numerosi ospiti internazionali che si confronteranno sulle trasformazioni in atto, generate dall’uomo e dalla tecnologia, attraverso un approccio multidisciplinare e il dialogo tra linguaggi diversi. Smart Life Festival 2023 si aprirà il 28 al teatro Storchi con la performance del compositore tedesco Alva Noto, figura che opera tra la musica, l’arte visiva e tecnologia, per proseguire indagando il rapporto tra umano e artificiale, tra reale e virtuale, con esperti di nuove tecnologie, imprenditori e rappresentanti del mondo economico, operatori della sanità, insegnanti, pedagogisti e performer.

Tra gli ospiti oltre a Noto anche il fisico Federico Faggin, lo storico padre del primo microprocessore, del touchscreen e del touch-pad, Matthew Wizinsky designer e professore di Urban Technology all’Università del Michigan, la Fair Fashion Ambassador e imprenditrice Marina Spadafora, i giornalisti e scrittori Valerio Mattioli e Simon Reynolds e il professor Thomas Poell dell’Università di Amsterdam. Gli eventi si concentreranno nel centro storico e non solo, concentrandosi presso le sedi della Fondazione Collegio San Carlo, innanzitutto, e in altri luoghi della cultura e dell’arte, come appunto lo Storchi, il Tecnopolo, Ago - Modena Fabbriche Culturali, il Laboratorio aperto, il Centro Memo, alcuni istituti scolastici e Net Garage, fino a piazza Roma. Molteplici gli appuntamenti in programma, tra conferenze, laboratori e performance, che riguardano diversi ambiti, come l’educazione e l’apprendimento (Smart Life School), la tecnologia (Smart Life Tech), la sfera espressiva e dell’arte (Smart Life Design, Music e Fashion). A declinare "Generazioni" saranno infatti diversi temi, dall’incidenza della formazione digitale sulla crescita dei ragazzi all’intelligenza artificiale e ai suoi molteplici sviluppi nei campi della salute, della privacy e della tutela del paesaggio. Sindaco e assessore Ferrari hanno spiegato come sia "importante riflettere sulla mutazioni della società determinate dalla tecnologia e dalla cultura digitale" mentre gli esponenti della San Carlo hanno concluso: "Siamo un festival e non una fiera della innovazione dunque siamo un luogo di dibattito e di confronto. La chiave del programma è la interdisciplinarità: sfruttiamo i vari linguaggi culturali per spiegare come la tecnologia impatta sulla nostra vita".

Stefano Luppi