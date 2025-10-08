Torna il Festival ’Sfide’ dedicato alla sconfitta

Torna anche quest’anno a Castelfranco, per la sua quinta edizione, "Sfide", il festival della sconfitta, organizzato dall’associazione Tilt in collaborazione col Comune. Fino a domenica prossima, tante le iniziative rivolte specialmente ai giovani. Già oggi, sono due gli appuntamenti dedicati alle scuole del territorio. Al Teatro Dadà di piazza Curiel, alle 9, gli studenti delle secondarie di primo grado incontreranno Antonella Di Bartolo per un confronto dal titolo "La scuola oltre l’aula", un momento di riflessione sulle sfide che l’educazione deve affrontare e sul ruolo della scuola come motore di cambiamento sociale. Alle ore 10, l’Istituto Spallanzani ospiterà uno show cooking con lo chef Giuseppe Capano dal titolo "Alla scoperta degli ingredienti più semplici". Il festival riprenderà venerdì alle 16,30, al campo da basket del parco La Stalla di via Costa, con incontro con Giacomo Galanda, ex capitano della Nazionale di basket. Galanda sarà protagonista di "Oltre il canestro", un dialogo per scoprire come anche le sconfitte, nello sport come nella vita, possano diventare opportunità di riscatto e nuovi inizi. In caso di maltempo, l’evento si terrà al Palazzetto dello Sport. Sabato alle 10, allo stadio Ferrarini, il mezzofondista Yassin Bouih racconterà la propria storia di crescita e determinazione nell’incontro "Correre oltre i propri limiti". Alle 15.30, la biblioteca Lea Garofalo accoglierà i più giovani per "Bello il bosco ma non ci vivrei", il racconto di un’avventura ispirato al viaggio degli autori Angelo Mozzillo e Davide Panizza lungo la Via degli Dei: un’occasione per bambini dai 9 anni in su di mettersi alla prova tra risate e imprevisti. A seguire, alle 16.30, il campo da tennis del parco La Stalla ospiterà Filippo Volandri, oggi capitano della Nazionale italiana di tennis e protagonista, come allenatore, della storica doppietta in Coppa Davis 2023 e 2024. Domenica, l’ultima giornata del festival si aprirà "in movimento", con un’inedita iniziativa: "Sfide in bici!", una pedalata non competitiva che partirà alle 9 da via Risorgimento, di fronte alla scuola Guinizzelli, per arrivare fino a Piumazzo. Nel pomeriggio, alle 16.30, il Palazzetto dello Sport Reggiani di via Magenta accoglierà Francesca Piccinini, leggenda della pallavolo italiana, che racconterà la sua lunga carriera nell’incontro "Una vita sottorete", iniziata in Serie A1 a soli 13 anni e costellata di vittorie internazionali. A chiudere questa intensa settimana di incontri sarà, alle 18,30 alla biblioteca Lea Garofalo, lo scrittore Matteo Bussola con "Il talento della rondine", per riflettere su come affrontare le cadute e ritrovare la forza di rialzarsi. Il sindaco Giovanni Gargano sottolinea: "Non vogliamo certo esaltare la sconfitta in quanto tale; piuttosto, invece, crediamo sia compito di un Comune incentivare momenti di riflessione su situazioni di difficoltà che ogni giorno possono capitare". m.ped.