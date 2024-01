Torna il GalAppennino. Campioni sui pattini e la voce di Dolcenera

Tutto pronto per la nona edizione di GalAppennino, lo show sul ghiaccio in programma stasera dalle 20.30 al Palaghiaccio di Fanano. La cantante Dolcenera sarà la star musicale della serata e accompagnerà le esibizioni di grandi artisti del pattinaggio su ghiaccio come Jason Brown, le Ice on Fire e tanto altro. "Sarà un’emozione essere sulla pista di ghiaccio con un pianoforte – ha detto Dolcenera – ed una dolce ragazza (io) che lo suona: non mancate a Fanano!". GalAppennino è un appuntamento fisso per gli appassionati al PalaGhiaccio di Fanano che attendono soprattutto di ammirare l’americano Jason Brown, pattinatore trentunenne che ormai da alcuni anni è sulla cresta dell’onda. E’ lui la star internazionale dell’evento che porta a Fanano anche alcuni tra i migliori pattinatori italiani, e la grande novità del pattinaggio sincronizzato disciplina relativamente giovane e decisamente spettacolare in cui 16 atlete si esibiscono unendo alla difficoltà tecnica una perfetta sincronia. "Jason Brown – ricordano gli organizzatori – è sicuramente un personaggio di altissimo livello nel panorama del pattinaggio internazionale, che nel palmarès può vantare sei vittorie nelle gare ISU, International Skating, di Grand Prix, un titolo nazionale e un bronzo conquistato alle Olimpiadi di Sochi, oltre che un brillante quinto posto ai recenti Mondiali che si sono tenuti in Giappone. Con lui ci sarà il giovane e talentuoso Nikolaj Memola che nei giorni scorsi, a Pinerolo, si è laureato campione italiano assoluto, mentre al femminile, spazio a Anna Pezzetta, atleta di soli 16 anni, che si è messa in luce ottenendo eccellenti risultati sia a livello nazionale, e a Amanda Ghezzo, già campionessa d’Italia Junior a 11 anni". Tra le coppie ci saranno Anna Valesi e Manuel Piazza, mentre nella danza Lavinia Casteller scenderà in pista con Vladislav Kasinskij. "A dare spettacolo – rimarcano dall’Ufficio turistico Fanano E’ – saranno anche gli atleti della locale Polisportiva".

g.p.