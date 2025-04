Torna il Memoria Festival Edizione dedicata a Ernesto Franco

La Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola conferma con 100mila euro il suo sostegno al ’Memoria Festival’, manifestazione giunta alla decima edizione organizzata dal Consorzio del Festival della Memoria di cui, oltre a Fondazione, ne fa parte Comune di Mirandola, SanFelice1893 Banca Popolare e Coldiretti e, da quest’anno, Mondadori Libri. Nato per ricordare Giovanni Pico, l’appuntamento è riuscito ad affermarsi come un evento capace di raccogliere tanti protagonisti del panorama culturale e artistico italiano, invitandoli ogni anno a declinare un tema diverso. L’edizione di quest’anno, da venerdì 6 a domenica 8 giugno, per rendere omaggio a Ernesto Franco, venuto a mancare a settembre dello scorso anno, che del Festival è stato presidente del Comitato scientifico, rifletterà attorno al tema: Isole.

"La Fondazione – ha detto Francesco Vincenzi (nella foto con Quarta), presidente della Fondazione CR Mirandola- ritiene che un’iniziativa culturale di questo tipo possa generare un impatto positivo sul territorio. Per noi, quindi, non è una pura e semplice sponsorizzazione, ma un’occasione di un coinvolgimento attivo nelle responsabilità organizzative, che risponde a modelli virtuosi di programmazione e analisi che rispecchiano quelli di un investimento di tipo economico, legittimato attraverso un processo di valutazione del suo impatto, un grado di rischio tollerabile".

E proprio in quest’ottica la Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola ha convintamente deciso non solo di sostenere, ma anche di essere attivamente coinvolta nelle attività organizzative, tanto che il suo segretario generale, Cosimo Quarta, è entrato a far parte del Consiglio direttivo del Consorzio, consolidando ulteriormente il ruolo di supporto e coordinamento che svolge appunto la Fondazione.

Punto di approdo cercato o accidentale, luogo di partenza o a cui fare ritorno, l’"isola" del Memoria Festival diventa così un contenitore tematico ampio, capace di accogliere tutte le suggestioni raccontate dai tanti protagonisti che per tre giorni si confronteranno tra loro e con il pubblico spaziando dalla letteratura alla scienza, dall’arte alla musica, dal cinema alla filosofia, in un viaggio tra il reale e il fantastico, il concreto e l’effimero, quello che da sempre l’immagine dell’isola evoca e che Ernesto Franco ha suggerito.

Alberto Greco