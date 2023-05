Torna il mercato ’Fatto in Italia’

Oggi, nel centro di Nonantola, si rinnova l’appuntamento con lo shopping di qualità dell’evento "Fatto in Italia". Dalle 7,30 alle 19, in centro storico, all’ombra della celebre abbazia, gli operatori ambulanti proporranno un vasto assortimento di merci e prodotti di qualità: calzature e abbigliamento per tutta la famiglia e tanti accessori moda. "Altrettanto interessante e ricca – spiegano gli organizzatori - l’offerta di prodotti per la casa, dalla biancheria, ai cuscini, alle tende, ai tovagliati e a tutto quanto può essere utile in cucina o in bagno. Comune denominatore: la qualità garantita e un prezzo che renderà la spesa ancora più piacevole".

m.ped.