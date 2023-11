Torna il Mirandola Jazz Festival con Gatto, Marcotulli e Saxofollia

Tre serate all’insegna della musica Jazz, con importanti ospiti noti a livello italiano e internazionale.

Da venerdì a domenica all’Auditorium Rita Levi Montalcini di Mirandola, rende il proprio percorso, dopo il successo delle due edizioni precedenti, la rassegna musicale ‘Mirandola Jazz Festival’, nell’ambito della Stagione teatrale organizzata da Ater Fondazione in collaborazione con l’amministrazione comunale.

In programma Roberto Gatto Quintet (venerdì alle 21), Rita Marcotulli (foto) in trio (sabato alle 21), e il Quartetto Saxofollia (domenica alle 18.30). "Si consolida nella terza edizione il ‘Mirandola Jazz festival’ – dice l’assessore alla cultura del Comune di Mirandola Marina Marchi –, l’interesse e la partecipazione di pubblico, ma soprattutto la formula messa in campo di tre serate, ciascuna proposta da un ente diverso in piena sintonia di intenti, ci spingono a proseguire e consolidare questa kermesse nel palinsesto teatrale".