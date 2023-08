Torna il Modena Beat Fest Gruppi storici e nuovi artisti

di Maria Silvia Cabri

Riparte da Villa Mirella Freni (via Corletto sud 382) il ‘Modena Beat Festival’ che ha raggiunto la settima edizione con le stesse peculiarità dei precedenti, mettendo in mostra il prodotto del laboratorio musicale modenese, partendo dai gruppi storici dei pionieri del beat sino alle nuove tendenze e gruppi emergenti in una commistione di stili generi culture e generazioni che lo rende unico.

L’appuntamento è per il 1 e 2 settembre, dalle 20 alle 24. Da tradizione presenta Rick Hutton il mitico VJ di M-TV e presentatore di Radio Montecarlo, Porretta Soul Festival, coadiuvato alla direzione palco da Francesca Mercury, presidente dell’associazione Avanzi di Balera Modenesi. Apertura il 1 settembre con il gruppo modenese ‘Green Stuff’, a seguire band di giovanissimi della School of Rock di Avanzi di Balera, ‘The Black Out’, e rivelazione del 2023 Nicola Ferrari giovanissimo autore ed interprete. Il quarto gruppo è uno di quelli storici ovvero la ‘No Name Band’ (foto) reduce dal successo a Porretta Soul Festival ed infine, la serata sarà chiusa dalle ragazze del gruppo rock rivelazione ‘Pandorea’ gruppo emergente ormai consolidato nel panorama rock nazionale.

Attivissimo lo stand di gastronomia modenese di Aseop con annesse bevande alla spina. La serata del 2 settembre si aprirà alle 20 con un gruppo spumeggiante, ‘Acquabrillante’, ironici divertenti dissacranti, seguito dalla band di giovanissimi della School of Rock di ‘Avanzi di Baler’, il gruppo rock col nome più curioso i ‘16:42’, poi i rokkettari ‘Kermits’, e infine la ‘ZioBac Band’ con il new age beat, che accompagnerà anche il cantautore anconetano Stefano Spazzi ospite d’onore in quanto organizzatore di Ancona Beat.

Chiuderanno la serata le rivelazioni assolute degli ultimi tempi, i ‘Malvax’ da Pavullo, che stannp conquistando spazi sempre più importanti nel panorama musicale italiano. Anche il 2 settembre funzionerà stand gastronomico e bibite alla spina. L’intero incasso sarà destinato ai progetti di Casa Di Fausta Aseop.