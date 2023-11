Torna il Node Festival. L’arte attraverso il sonoro e l’audiovisivo

E’ arrivato a contare la sua 11esima edizione il filo che lega Node Festival a Modena: anche quest’anno, dal 6 al 9 dicembre, la nostra città diventerà palcoscenico per alcune delle più interessanti ricerche internazionali sul sonoro e l’audiovisivo. Lo farà attraverso luoghi inediti - la chiesa di Gesù Redentore, il cinema Astra, il teatro Storchi e per la prima volta anche il Comunale - e performance audiovisive che si dividono tra prime nazionali e prime assolute, assicurando alla città - grazie al lavoro di Filippo Aldovini, fondatore e direttore artistico di Node, e del curatore del programma musicale Riccardo La Foresta - di difendere il suo posto d’onore nel mondo delle media Arts. Come sempre non mancano le preview: dopo quella della settimana scorsa con i Goat alla Tenda, domani sera alle 21 alla Chiesa del Voto sarà il turno del musicista e sound designer cipriota Mihalis Shammas. Poi l’inaugurazione vera e propria, il 6 alle 21 in Gesù Redentore: protagonista l’organo della chiesa, per il quale la compositrice svedese Ellen Arkbro ha creato un’opera ad hoc. Il 7 il festival si sposta all’Astra con un programma totalmente dedicato all’audiovisivo che scava nelle origini di Node: in scena, dalle 21, il digital artist peruviano Alex Guevara e il producer ungherese Gábor Lázár. Negli ultimi due giorni di festival Node prende possesso dei due più prestigiosi teatri modenesi. L’8 dicembre lo Storchi apre le porte al pubblico con la prima italiana di Kelly Moran, pianista e compositrice statunitense, seguita dal sassofonista norvegese Bendik Giske e, infine, dalla performance collaborativa dei digital artist Elias Merino e Tadej Droljc. Il gran finale, il 9, è affidato al teatro Comunale con una serata in tre tempi: si comincia con l’artista turco Cevdet Erek che, in questa occasione, presenta un intervento performativo incentrato sullo spettro timbrico del davul, strumento della tradizione mediorientale; lo seguono i racconti audiovisivi del collettivo torinese Spime.IM e, infine, chiude la serata la performance, per la prima volta con Node in territorio italiano, che unisce Caterina Barbieri e Space Afrika in un live accompagnato dagli interventi scenografici di MFO e di Ruben Spini. Non solo musica, quest’anno Node è anche talk: il 7 alle 18.30 al centro musica La Torre Elías Merino e Tadej Droljc presentano, in dialogo con Nacho de La Vega, il loro nuovo progetto di ricerca Asbu mentre il 9 alle 11.30 nel Ridotto del Teatro Comunale una tavola rotonda mette a confronto il docente e curatore Valentino Catricalà, l’artista Cevdet Erek e il collettivo Spime.IM per riflettere sullo stretto rapporto tra il ruolo degli artisti e le tecnologie emergenti nella definizione del panorama multimediale e performativo contemporaneo.