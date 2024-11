Torna il Rally ’geminiano’. Rombo sulle nostre strade dopo quattro anni di stop

Il 2025 segnerà il ritorno delle gare su strada in provincia di Modena con la quarantaduesima edizione del Rally Città di Modena in programma dopo circa quattro anni di sosta.

Il prossimo anno quindi la capitale della Motor Valley potrà ricominciare a parlare di corse non solo al passato, la competizione vide il debutto del pilota campione mondiale Miki Biasion e del navigatore più titolato d’Italia Luigi ’Gigi’ Pirollo, ma anche al presente riprendendo una tradizione che ha superato gli ’anta’.

Una bellissima notizia accolta con molta curiosità ed interesse da parte degli appassionati di motori e dei piloti, non solo a livello locale ma anche da parte delle regioni vicine.

La competizione geminiana è stata messa a calendario sia per le vetture moderne sia per le auto storiche grazie alla volontà di un piccolo gruppo di navigatori appassionati assieme ad Aci Modena, capitanata dal presidente Vincenzo Credi, e dal comitato organizzatore della New Turbomark Rally Team.

Un ritorno che in parte rimpolpa lo scarno calendario rally regionale, ma che ha un’importanza notevole sotto il punto di vista di una ripartenza del movimento di base per questa disciplina che ancora oggi affascina.

"Siamo contenti di far ripartire la gara – ha dichiarato Vincenzo Credi – mi ero ripromesso, appena ci fosse stata la possibilità, di far ripartire il Rally Città di Modena dopo l’ultima edizione del 2021. Abbiamo fatto esperienza, sia in negativo che in positivo, imparando anche dagli errori commessi in precedenza.

Ringrazio il consiglio di Aci Modena per aver appoggiato questo progetto, il fiduciario di Modena William Marti, Vainer Baranzoni, Vanni Scorcioni, la New Turbomark Rally Team, i comuni e tutti coloro che ci aiuteranno per la gara. Siamo in attesa di sapere se potremo avere già da questa edizione delle titolarità per entrambe le manifestazioni: storico e moderno.

Questo impegno è stato fortemente voluto per ridare ai nostri piloti ed appassionati un evento ormai storico in ambito nazionale".