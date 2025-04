Torna il rito secolare del Santissimo Tronco

Si rinnova questa sera a Sassuolo, in occasione del Giovedì Santo, la secolare tradizione della Processione del ‘Santissimo Tronco’ promossa dalla Parrocchia di San Giorgio e della Confraternita del Santissimo crocefisso. E’ uno dei momenti più sentiti a Sassuolo, dal punto di vista religioso ma non solo, preceduto, nel pomeriggio, dalla visita alle chiese e dall’omaggio che i sassolesi portano alla reliquia, traslata dalla sua abituale collocazione all’altare maggiore di San Francesco in Rocca. Proprio la chiesa che sorge in fregio a Palazzo Ducale sarà punto di partenza e di arrivo dalla Processione che muoverà da lì per attraversare il centro e tornare in piazzale della Rosa. Il percorso ‘tocca’ via Rocca, piazza Martiri Partigiani, via San Giorgio, via Crispi, via Menotti, piazzale Teggia, via Mazzini, viale XX Settembre, via Del Pretorio, via Clelia, piazza Martiri Partigiani, via Racchetta e si conclude, appunto, in piazzale Della Rosa dove verrà impartita la benedizione alla città dal balcone di Palazzo Ducale. Tradizione secolare, dicevamo, quella del Giovedì Santo a Sassuolo, che ruota attorno al crocefisso presente a Sassuolo dal XVI secolo, il Santissimo Tronco, appunto. Il suo ritrovamento si deve a Marco Pio, che preservò una città turca dal saccheggio ottenendone, in cambio, la reliquia stessa a metà del XV secolo. Divenuti, 50 anni dopo, Signori di Sassuolo, i Pio portarono la reliquia in città il Crocefisso. Inizialmente custodito dalle segrete stanze di Palazzo Ducale, nel 1587 fu ufficialmente donato al popolo sassolese e affidato alla custodia alla Confraternita che ancora oggi, più di quattro secoli dopo, ne perpetua il culto.

Stefano Fogliani