Torna il ’Teatro dei ragazzi’: 500 giovani allo storico festival

Al via sabato (e fino a domenica 14 maggio) la 38esima edizione del Festival nazionale del Teatro dei ragazzi, storica manifestazione che promuove e valorizza il teatro realizzato, ideato, ed eseguito dai bambini e ragazzi dell’intero territorio nazionale. Ormai al 38esimo anno, il Festival è uno dei più longevi e quest’anno coinvolgerà 20 scuole, 24 gruppi e più di 500 giovani attori tra i nove e i 19 anni, di scuole di ogni ordine e grado, statali e private, che provengono non solo dalla provincia di Modena ma anche dalla Sicilia, dalla Liguria e da tutta la regione. Tema di riferimento per questa edizione è il viaggio, inteso come viaggio interiore, immaginario, letterario, reale, nello spazio, nel tempo o di pura fantasia. Che sia a tappe o tutto d’un fiato, veloce oppure lento, il viaggio è origine di cambiamento, trasformazione, evoluzione e di nuove prospettive. Anche quest’anno il Festival intende offrire momenti di condivisione e scambi di esperienze: la rassegna, infatti, sarà una grande esplorazione dell’idea di un teatro che abbraccia altre forme d’arte e si contamina con musica, danza e poesia. Il Festival si svolgerà prevalentemente al Teatro Comunale di Marano, ma farà tappa anche al Teatro Fabbri di Vignola e al Teatro PuntoCom di Zocca, con ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti (durante la rassegna pomeridianaserale). "Il Festival – ha raccontato Andrea Candeli, direttore artistico della rassegna – è un importante momento di incontro tra le esperienze di teatro-scuola e di teatro-educazione prodotte all’interno delle varie realtà educative su tutto il territorio nazionale, che ha lo scopo di stimolare e valorizzare l’esperienza teatrale come attività formativa capace di intrecciare diverse discipline e di sviluppare le capacità espressive e relazionali dei ragazzi".

Ad aprire la manifestazione sabato 6 maggio alle 20.30 al Teatro di Kia di Marano sarà l’attore e cabarettista Pippo Santonastaso, ospite d’onore di questa edizione, che insieme al figlio Andrea incontrerà i ragazzi e rifletterà con loro sulla passione per la quarta parete.

Sofia Silingardi