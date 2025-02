Torna in edicola ’Carpi da vivere’

Colore e tradizione caratterizzano l’edizione di febbraio di ‘Carpi da Vivere’, l’inserto mensile di 16 pagine dedicato alla città che uscirà domani con Il Resto del Carlino. In piena sintonia con il periodo di festa, protagonista del mese è il Carnevale che torna in città dopo alcuni anni di assenza. E lo fa in grande stile, domenica 23 febbraio, con i carri allegorici in piazza Martiri, il coinvolgimento delle scuole e delle associazioni de territorio e uno storico ritorno. Dopo quasi 100 anni, infatti, ricompare la tradizionale maschera carpigiana, il Mostardino, che per la prima volta terrà il suo sproloquio (scritto da Tino Casolari) dal balcone del Municipio.

A impersonarlo sarà Guido Grazzi della compagnia dialettale locale la ‘Vintarola’ che per l’occasione racconta le sue origini, le commedie realizzate in quasi 50 anni, e la passione per il dialetto che anima i componenti, lingua da preservare e trasmettere alle nuove generazioni.

E si parla di giovani anche con l’istituto superiore Meucci: due classi seconde, la IIE e la IID sono risultate vincitrici del ‘Green game Digital’ e rappresenteranno la scuola alla finale nazionale di maggio a Rimini. Giovane è anche Chiara Russomanno, titolare della Escape Room di Carpi, ‘Le stanze perdute’, da lei personalmente progettate in virtù degli studi specifici sul tema: attualmente sono quattro, ma due nuove presto arriveranno.

Riconoscimenti di merito per la ‘Skybackbone Engenio’ Srl, che ha ricevuto la Certificazione di genere, e per le finali provinciali di Freccette del campionato di Modena che si sono svolte allo Zazza Bar di Migliarina di Carpi. Un benvenuto, infine, a due nuove attività: la gastronomia romagnola ‘Giuliano bottega’ di viale Manzoni, e il nuovo (storico) bar Roma di piazza Martiri.

m.s.c.