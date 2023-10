Torna la Bonissima. Stand, gare e laboratori: il mercato del gusto in piazza Grande

Volti, colori e, soprattutto, sapori: con la tredicesima edizione de La Bonissima, piazza Grande sembra vivere un tuffo nel passato e, per un fine settimana, si trasformerà in un mercato dove si potranno assaggiare le eccellenze gastronomiche e agroalimentari del territorio. Dal 13 al 15 ottobre, nel cuore di Modena, una trentina di produttori esporranno al pubblico una serie di specialità destinate l’acquisto e, in casi selezionati, alla degustazione e al consumo. "Nelle ultime edizioni – dichiara Ludovica Carla Ferrari, assessora a Turismo e promozione della città del Comune di Modena – La Bonissima ha coinvolto un numero sempre maggiore di turisti, specialmente stranieri. Ospitare questo festival in pieno centro storico è un’occasione per promuovere al meglio i sapori di questo territorio". Passeggiando in piazza Grande, infatti, si potranno gustare tutti i simboli della cucina modenese, dal gnocco fritto ai borlenghi, passando per crescentine, lasagne, tortellini e calzagatti. Ancora, Parmigiano Reggiano, Aceto Balsamico, Prosciutto di Modena, Salame di San Felice e patata di Montese, senza dimenticare i prodotti del bosco tra cui spiccano funghi, tartufi e mirtilli. Non mancheranno i dolci e, per quanto riguarda il bere, una selezione di birre artigianali, oltre agli immancabili Lambrusco e Pignoletto. Tra le novità, emerge l’esordio di stria carpigiana, maccheroni al pettine delle valli mirandolesi e Sassolina, un tradizionale insaccato noto a Sassuolo e dintorni. Quest’edizione – racconta Paolo Storchi, organizzatore della manifestazione – ospiterà un programma ricchissimo. Alcune anticipazioni? Assisteremo alla sfida tra gli istituti alberghieri della Provincia che, partendo da un piatto della tradizione modenese, aggiungeranno un ingrediente a sorpresa per renderlo speciale. Ancora, ci saranno diversi laboratori dove i visitatori potranno apprendere come preparare in casa una serie di specialità: tra le tante, stria, gnocco fritto e tortelli dolci".

Tra i momenti istituzionali, si segnala che alle 11.30 di sabato mattina la Confraternita del Gnocco d’Oro premierà gli "ambasciatori della coppia fumante", quattro ospiti che si sono distinti nei rispettivi ambiti per aver promosso le tradizioni emiliane e modenesi nel mondo: si tratta di Luca Cesari, giornalista e scrittore; Maria Vittoria Melchioni, giornalista del Corriere della Sera; Paolo Reggiani, titolare del ristorante Laghi di Campogalliano; Marcello Palmieri, co-titolare del Salumificio Mec Palmieri di San Prospero. Ancora, alle 11 di domenica, una giuria formata dal comitato scientifico de La Bonissima eleggerà il "Re del mercato", premiando uno tra i produttori. Spazio anche per la solidarietà: nella giornata di venerdì, infatti, in piazza Grande sarà presente uno stand dedicato alla vendita prodotti di Conselice, uno dei comuni romagnoli colpiti più duramente dall’alluvione di maggio. "Sarà un fine settimana speciale – conclude Luca Bonacini, giornalista e giudice del comitato scientifico de La Bonissima – dove clienti e turisti potranno dialogare direttamente con i produttori, assaporare le eccellenze del territorio e scoprire una città ricchissima di storia e cultura".