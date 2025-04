Torna la festa del ‘Maggio delle Ragazze’ tra balli in piazza e serenate

Torna a Riolunato, dopo tre anni, la manifestazione del ’Maggio delle ragazze’, un evento che affonda le radici nel lontano 1660 e che, dal 1900 è stato riscoperto e celebrato ogni tre anni. L’evento, ricco di musica e prodotti tipici, si articolerà in due momenti: mercoledì alla sera con la sfilata di fiaccole e domenica 11 maggio, dal pomeriggio.

"Durante questo rituale - spiega Andrea Tonelli, assessore alla Cultura di Riolunato-, le strade del paese si riempiranno di colori e musica e la comunità vivrà un momento di aggregazione, auspicandosi una stagione fertile e felice. La caratteristica della nostra festa è che riesce ancora a riunire la lirica sacra alla tradizione epica e profana per celebrare la bellezza della stagione".

Continua a spiegare Tonelli: "Durante la prima giornata di festa, i maggiolanti, ovvero i ragazzi pretendenti, andranno in giro di casa in casa, cantando liriche per corteggiare le ragazze. Ci sarà la lirica dedicata al sindaco e anche quella per il parroco, poi si proseguirà a cantare davanti alle porte di tutte le famiglie. Il secondo appuntamento, domenica 11, in programma dalla mattina si svolgerà, secondo tradizione, raccogliendo prodotti alimentari locali che comporranno il rinfresco finale e verrà lasciato un omaggio alle famiglie che hanno partecipato. Seguirà un momento dedicato ai canti ed ai balli delle ragazze e dei ragazzi vestiti in abito tradizionale e con la festa nelle piazze del paese per chiunque voglia assistere al rituale e assaggiare prodotti tipici".

La tradizione del ‘Maggio delle ragazze’ non accomuna solo le regioni d’Italia, ma racchiude un significato più ampio, riconosciuto in varie zone d’Europa. Per questo, con l’aiuto di un compaesano immigrato che ha reso possibile il contatto con le due realtà, è stato creato una sorta di scambio culturale con gli abitanti delle Isole Far Oer, che da anni vengono come ospiti a Riolunato per celebrare insieme il momento. Per consolidare l’amicizia tra i Paesi e per sottolineare gli aspetti culturali comuni, sabato 3 maggio sarà organizzato un convegno, dal titolo “Radici&ritmi: Italia e Isole Far Oer in dialogo’. La partecipazione della delegazione dell’isola all’evento rappresenta l’opportunità di condividere ed includere nelle tradizioni secolari un popolo lontano ma che dimostra quanto sia importante saper costruire un dialogo culturale e si dimostra fondamentale anche per poter riscoprire il proprio territorio.

Stefania Neri, del direttivo del Maggiolante, ha spiegato: "Dietro a questo momento di festa c’è una grande preparazione. Le liriche vengono composte appositamente affinché possano essere dedicate a ciascuna famiglia. Prepariamo con anticipo le coreografie e gli abiti sono curati nei dettagli. È davvero molto bello vedere i giovani coinvolti ed interessati a conservare una tradizione così unica e preziosa. Anche le famiglie sono sempre molto generose e partecipano con gioia allo scambio di doni e cibo che arricchiranno il banchetto finale aperto a tutti".

Virginia Zanetti