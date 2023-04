Torna la Festa della Primavera tra mercati, gastronomia e fiori

Torna, nel fine settimana, "Maranello in Primavera", l’evento organizzato dal Comune e dal Consorzio Maranello Terra del Mito che tra sabato e domenica aprile vedrà il centro cittadino animarsi con due giornate di festa con mercato dei fiori, shopping all’aperto, food e animazioni. Si comincia sabato 15 in Piazza Libertà con ‘Maranello in fiore’ e diversi eventi, tra cui l’inaugurazione della mostra "Natura ispiratrice" di Giovanna Facchini, presso il Mabic. Domenica ancora ‘Maranello in fiore’ con negozi aperti e attrazioni per bambini in tutto il centro cittadino, che si veste a festa per l’occasione. In Via Claudia e Via Nazionale si potrà fare shopping all’aperto con i banchi del Consorzio Versilia Forte dei Marmi alta qualità, in Via Stradi il mercatino con creazioni opere dell’ingegno e attrazioni per bambini, in Piazzale Messineo l’area food con lo gnocco fritto dell’Associazione Nazionale Alpini, al Parco Due il Mercatino dei Piccoli a cura del Consorzio Maranello Terra del Mito. Nel pomeriggio di domenica in programma anche l’inaugurazione di una nuova ambulanza della Croce Rossa Italiana (15.30 in piazza) e della nuova sede maranellese dell’associazione, alle 16.15 in via Matteotti.