Torna la fiera di San Giovanni. Fra gli eventi la Notte Balsamica

Torna da venerdì a lunedì prossimi la Fiera di San Giovanni, arrivata alla 152° edizione. Venerdì alle 19 in centro storico (ritrovo in viale Marconi) la sfilata inaugurale, con lo sproloquio del Marchese e del suo Fattore. A seguire si apre la Notte Balsamica, con eventi e musica. Domenica 23 giugno alle 11 allo spazio Il Faro, in viale Marconi 4, inaugurazione della mostra "Burattini e Burattinai modenesi – Il fondo Preti a 30 anni dalla morte di Roberto, ultimo rappresentante della storica famiglia d’arte". Orari di apertura: domenica 23 giugno 11 – 12.30 | 18 – 23; lunedì 24 giugno 18 – 23. Sempre domenica alle 20 il 58° Palio di San Giovanni in Piazzale Rangoni. Lunedì 24 giugno, giorno del santo Patrono, messa alle 10 nella chiesa di San Giovanni Battista e chiusura della fiera con lo spettacolo pirotecnico alle 23,15. Tanti anche quest’anno i motivi per visitare la kermesse. Nel parco di Rocca Rangoni sono previste l’esposizione e la vendita di prodotti tipici di eccellenza del territorio, street food, artingegno. In piazza Caduti Libertà tornano le associazioni con stand gastronomici, zone relax, spettacoli itineranti e tanto altro ancora. Anche Piazza Sassatelli si trasformerà per la Fiera di San Giovann, con street food a cura degli esercenti locali, musica e intrattenimenti. Una importante presenza sarà anche quella di Slow Food – Condotta di Vignola, per la consueta apertura nel giardino pensile della Rocca del ristorante dedicato. Torna nel Parco della Rocca Rangoni, lo spazio dedicato al benessere animale.

m.ped.