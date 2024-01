Torna la fiera di Sant’Antonio. Festa ’a metà’ per la pioggia: "Ma i cittadini non mollano"

di Giorgia De Cupertinis

Il meteo non è stato clemente. Ma a "illuminare" il centro storico, nonostante un cielo cupo e invernale, sono stati i colori di oltre quattrocento bancarelle.

Dalle degustazioni di borlenghi, vini e salumi, fino agli stand costellati da accessori o prodotti per la casa, anche quest’anno la fiera di Sant’Antonio ha saputo attirare a sé – come una calamita – ben più di un modenese. Nonostante le basse temperature, infatti, in tanti hanno comunque deciso di fermarsi per un "boccone" in piazza Grande, così da non lasciarsi sfuggire le prelibatezze offerte negli stand alimentari. Altri, invece, hanno colto la palla al balzo per fare scorta di guanti e sciarpe, incontrare qualche amico in piazza o sorseggiare, tra le vie del centro, un buon bicchiere di vin brulé.

"Sono nato a Roma, ma vivo a Modena perché ho scelto di studiare qui – spiega Fabio Massenti –. So che questa fiera è molto cara ai modenesi, perciò ho deciso di scoprirla anche io, per la prima volta: quello che mi ha colpito di più sono le sue dimensioni, capaci di coinvolgere tutto il centro storico. Poi, ovviamente, mi ha colpito la sua varietà: tutto quello che cerchi, qui lo puoi trovare".

Poco più in là, c’è Alberto Pasqualini, anche lui studente fuorisede, in arrivo da Rovigo: "Lo scorso anno ero riuscito soltanto a farci un salto – racconta il giovane – mentre questa volta ho scelto di girare per la fiera con più tranquillità, per vedermela meglio. Mi sembra ben organizzata, e anche i controlli non mancano: l’unica nota negativa è il meteo, ma le giornate invernali sono quasi tutte cupe". È una pausa pranzo diversa dal solito, invece, quella di Isabella Barberini e Susanna Mariani, che hanno scelto di fare una sosta alla fiera per concedersi un boccone nel cuore della città. "Per noi è una tradizione venire qui, lo facciamo ogni anno – raccontano le due amiche –. La gente non manca e, soprattutto davanti alle bancarelle più conosciute, si creano file piuttosto lunghe".

Anche gli ambulanti sorridono: se il tempo non ha messo di buonumore nemmeno chi si trovava dietro al bancone, la voglia di stare insieme e accogliere i clienti sembra comunque vincere su tutto. "L’inizio è stato sotto tono, perché penalizzato dalla pioggia – commentano Federico Rimondi e Federica Tallo dello stand del Modena Calcio –, ma puntiamo al pomeriggio, dove grazie anche alla presenza di alcuni giocatori attireremo tante persone".

Sono i dolci siciliani, invece, il vero cavallo di battaglia di Filippo Perugia: "dai cannoli, agli arancini fino alla pasta di mandorle – spiega – prelibatezze che continuano ad attirare gente, grazie al loro gusto. A parte il tempo, siamo contenti di come sta andando avanti questa giornata. Modena è sempre una bellissima piazza". Non solo. "Con questo cielo qualcuno ha preferito, ovviamnete, rimanere a casa al caldo piuttosto che farsi un giro, mentre qualcun altro non si è fatto intimorire ed è uscito comunque. A ogni modo, si sta rivelando comunque una fiera per noi soddisfacente".

"Stamattina (ieri mattina, ndr) ha piovuto, quindi la partenza non è stata delle migliori. L’organizzazione, invece, è efficiente come ogni anno – precisa Alessandro Cambria, dietro al bancone dello stand ’I norcini Amatrice’ –. È una bellissima fiera, e siamo contenti di parteciparvi. Dispiace solo per il tempo, che rende tutto più triste".