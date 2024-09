Torna la fiera di settembre: "Lo sport sarà il tema centrale"

San Felice si prepara a celebrare la 411esima edizione della Fiera di settembre. La manifestazione quest’anno, ruoterà attorno al tema dello sport ed è stata intitolata "Sportivamente". Dal 30 agosto al 3 settembre l’iniziativa, organizzata dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune, vedrà pertanto il coinvolgimento delle numerose società sportive locali che nelle giornate di fiera proporranno dimostrazioni sportive volte a rafforzare il rapporto tra sport e tempo libero. Tanti gli appuntamenti di questa cinque giorni che occuperà le principali piazze della città, da piazza del Mercato che cederà il suo spazio al luna park, a piazza Mazzini con la cucina, a piazza Castello sede di esibizioni e spettacoli musicali, che proporrà lunedì un omaggio a Lucio Dalla e martedì a Vasco Rossi, mentre piazza Matteotti, via Campi e parco Castello saranno teatro di varie esibizioni sportive, dal padel, all’atletica, alla boxe. Si comincia venerdì 30 agosto alle 20.00, in piazza Castello con l’inaugurazione alla presenza dell’amministrazione comunale e delle autorità e la sfilata delle majorette Blue Stars per le vie del centro storico.

Alle 20 apriranno anche i ristoranti della fiera che resteranno aperti, sempre dalle 20.00, per tutta la durata della manifestazione: ristorante "Mazzini" in via Mazzini, stand gastronomico "Don Bosco" con stand biliardini in viale Campi, Street Food "La Frittelleria" in via Mazzini (sede Pro Loco, aperto dalle 19) e Street Food asiatico in viale Campi.

Alberto Greco