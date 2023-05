Torna la maratona del gusto Stuzzicagente scalda i motori: il 28 maggio caccia ai piatti top

di Stefano Luppi

Ancora oggi vieni a Modena sì per Ghirlandina e Duomo, ma soprattutto per le grandi eccellenze gastronomiche. Aceto, tigelle, borlenghi, gnocco, lambrusco, prodotti conosciuti nel mondo al centro della promozione e anche della ’difesa’ legale dal rischio copie. Tra i principali eventi promozionali della città, in questo senso, in centro storico c’è Stuzzicagente, la maratona del gusto arrivata alla 20esima edizione. L’evento, curato dalla società di promozione Modenamoremio, si svolge il 28 maggio a partire dalle 18 in una quindicina di locali tra trattorie, birrerie, pasticcerie (elenco completo e info modenamoremio.it).

Maria Carafoli, direttrice di Modenamoremio riassume le caratteristiche: "Oltre ad assaggiare tutte le specialità modenesi a Stuzzicagente saranno attive tre giurie. Quella popolare, costituita dalle migliaia di partecipanti all’evento, quella di qualità (giudici: Marisa Tognarelli, Angelo Giovannini, Vittorio Novani) infine quella formata dai rappresentanti dell’applicazione Too good to go, dedicata al cibo scontato offerto a fine giornata in tanti locali. Sarà una bella giornata e i locali che saranno premiati dalle giurie riceveranno una cesta con le eccellenze enogastronomiche offerte da Piacere Modena mentre un partecipante otterrà dieci gettoni da usarsi nella prossima edizione prevista il primo ottobre".

Ieri alla presentazione anche due assessori comunali, Andrea Bosi del centro storico e Ludovica Carla Ferrari della promozione oltre a altri organizzatori e sponsor. "L’esperienza è molto utile e importante - dice Ferrari - con tante novità e prodotti e per questo l’amministrazione comunale naturalmente è qui al fianco.

Stuzzicagente porta valore, ricchezza e buone frequentazioni" mentre Bosi ricorda: "L’evento ormai è entrato nei cuori di tanti modenesi e turisti perché qui si coglie insieme la qualità dei prodotti nostrani unita alla bellezza del centro storico. Ora speriamo tutti finisca questa maledetta pioggia". Quest’anno ci sono due mostre. In piazza Pomposa l’esposizione di ceramiche dedicate al lambrusco realizzate dagli studenti del Venturi mentre hanno prodotto una intera tavolata di ceramiche sui cibi del mondo i bambini della scuola primaria EducatioNest coordinata da Paola Dieci. Enrico Corsini, presidente del consorzio aceto balsamico dice: "Fuori territorio, nel mondo, dobbiamo presentarci uniti perché il termine ‘Modena’ è un valore aggiunto. Peraltro controlliamo continuamente perché l’aceto vogliono farlo anche altrove e stiamo immaginando interventi legali". Interviene anche, per la Bper, Stefano Bonini: "La banca va molto bene e il suo cuore resta a Modena tanto che abbiamo investito una cifra importante per ristrutturare il nostro ex Centro servizi di via Aristotele".

Fino al 27 maggio è possibile acquistare i gettoni - 10 costano 20 euro, 15 30 euro e 20 36 euro - e in prevendita ce ne sono sono due gettoni gratuiti insieme ai nuovissimi brick wother, contenitore d’acqua in cartone realizzata in modo artistico e offerta dal consorzio taxi Cotamo. s.l.