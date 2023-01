Torna la Mascherata dell’Epifania: carri allegorici, supereroi e sorprese

A S.Annapelago fervono gli ultimi preparativi per la Mascherata dell’Epifania che si terrà nella serata di domani, 5 gennaio: "Stiamo tornando con il botto dopo due anni di stop! Stupiremo veramente tutti" assicurano gli organizzatori. E già si parla di una super-sorpresa nel pomeriggio, poco prima delle 17, quando inizia la distribuzione dei doni ai bambini con cioccolata calda e vin brulè per gli adulti. Alla sera, dalle 21, il più caratteristico appuntamento di fine periodo natalizio con la ‘Mascherata dell’Epifania’ a S.Annapelago. Si tratta di una delle manifestazioni tradizionali più antiche ed originali dell’Appennino, di certo già effettuata da almeno 100 anni, che raggruppa motivi tipici del Natale (piccolo Presepe Vivente), dell’Epifania e del Carnevale (carri allegorici). E proprio su carri si concentra l’attesa, dato che variano dall’attualità internazionale ai temi tradizionali (vecchi mestieri ecc.), dai personaggi televisivi e cinematografici odierni preferiti dai ragazzi (Minions, supereroi, Peppa Pig, Puffi, Disney ecc.) a personaggi natalizi come i Re Magi coi ‘cammelli’. Da decenni non manca l’esotica rievocazione di antiche feste tzigane: l’orso ammaestrato, lo scimmione ed altri animali (in cartapesta) che evocano ancora lo stupore dei bambini. La Befana e il Barbavecchione – qui l’arzilla vecchietta ha finalmente trovato marito – arriveranno in paese variando di anno in anno i mezzi di locomozione: a volte in calesse altre volte su scope giganti o con mezzi più moderni (un anno addirittura su uno ‘shuttle’!), seguiti dal corteo con personaggi in costume e carri allegorici. La tradizione vuole che la Befana giunga dalla strada della Toscana, forse un’antica reminescenza di quando la vicina regione offriva lavoro stagionale a chi viveva sui nostri monti. A seguire, musica, ballo e divertimento presso il locale teatro Don Bosco.

L’associazione ‘La Mascherata di S.Anna’ ringrazia tutti coloro che hanno contribuito in vario modo alla riuscita della secolare manifestazione.

"A chi ci chiede perché dopo tanti anni continua ad esistere questa manifestazione, rispondiamo che probabilmente è radicata nel corredo storico di ognuno di noi, perché è la nostra terra e va amata custodita e rispettata". Ancor più quest’anno, dopo le due edizioni saltate per colpa della pandemia, che di certo si troverà modo di ‘esorcizzare’ nei carri allegorici.

g.p.