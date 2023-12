Torna la ’Moma Winter Cup’: 188 squadre e ben 700 sfide

Tutto è pronto per l’inizio odierno, della quattordicesima edizione della Moma Winter Cup, organizzato dalla scuola di Pallavolo Anderlini, cresciuto negli anni fino a diventare il più importante appuntamento invernale di volley giovanile: 188 le squadre iscritte, che dalle 14.30 di oggi cominceranno a sfidarsi sui 189 campi di gioco, distribuiti tra Modena ed altri 12 Comuni della provincia, per qualificare le finaliste delle sei categorie in gara, che si affronteranno tutte al PalaPanini di Modena. Al via tutti i più prestigiosi club giovanili italiani, ed una folta rappresentanza estera proveniente da Germania, Francia, Lituania e per la prima volta dagli Stati Uniti. Sono oltre tremila gli atleti in gara tra Under 14, 16 e 18 Femminile, Under 15, 17 e 19 maschili, per un totale di quasi settecento partite in programma, per arrivare poi al suggestivo appuntamento della giornata finale del PalaPanini che si concluderà con la grande cerimonia delle premiazioni, che avverrà nel tardo pomeriggio di venerdì.

r. c.