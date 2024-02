Torna la neve ad alta quota. E oggi scatta l’allerta frane

È allerta arancione fino alla mezzanotte di oggi su gran parte del nostro Appennino dove oltre i 1500-1700 metri è prevista neve che sulle vette potrà raggiungere cumuli elevati. Tra domenica e lunedì sono caduti circa 20 centimetri di neve sulla strada provinciale 324 a Frassinoro nella zona tra San Pellegrino in Alpe e il Passo delle Radici, comportando l’uscita dei mezzi della Provincia per la pulizia delle strade, che al momento sono tutte aperte e percorribili. Nella serata di ieri i tecnici, inoltre sono usciti per salare le strade maggiormente a rischio di ghiaccio. I tecnici raccomandano prudenza per chi si mette alla guida, specialmente nelle ore pomeridiane e serali, ricordando inoltre l’obbligo di montare pneumatici invernali o di avere catene a bordo.

Intanto il bollettino l’Agenzia per la sicurezza territoriale sulla base dati previsionali Arpae, indica per oggi allerta gialla per criticità idraulica e idrogeologica e in Appennino sono numerose le zone interessate da dissesti idrogeologici.

Il sindaco di Fanano Stefano Muzzarelli precisa che "le nostre strade sono tutte a rischio anche se tanti lavori sono stati fatti. Dieci anni fa, tutte le volte che pioveva si staccava una frana. É molto tempo che non se ne verificano perché sono stati fatti tanti investimenti. Il territorio del Comune di Fanano è enorme e abbiamo bisogno assolutamente che la Regione e il governo continuino a stanziare risorse per finire le opere, che sono tante, e bisogna lavorare in prevenzione. Io non voglio aspettare le frane, bisogna prevenirle".

Zocca, che lo scorso anno ha contato fino a oltre trenta frane, si trova in zona di allerta gialla e confina con l’arancione. "La preoccupazione – dice il sindaco Federico Ropa – è più che altro per la ripresa dei movimenti nelle zone già colpite dagli eventi di maggio e giugno. Le strade più a rischio via Montalbano e via Rosola, oltre che lo smottamento sulla sp 25 in località Zocchetta". Quanto alla neve, ieri mattina alle quote alte ha iniziato a nevicare verso le 11 e dovrebbe continuare anche oggi.

w. b.