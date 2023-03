Torna la neve, previsti fino a 30 centimetri

Gran lavoro ieri nei paesi del nostro Appennino per sgomberare vie e pazze dalla neve caduta domenica, anche in vista delle nuove precipitazioni previste per oggi. Allerta ‘giallo’ della protezione civile regionale per la zona collinare e montana modenese: "Sono previste nevicate di moderata intensità su tutta la fascia appenninica che sul settore centro-occidentale potranno raggiungere la pianura senza accumuli al suolo; la quota neve si innalzerà progressivamente dal pomeriggio".

Le previsioni di neve vanno dai 10 ai 20 cm nelle località del Frignano e Valle Dragone, sino a possibili 30 cm alle quote più alte dove già ieri si superava il metro di altezza. Temperature sottozero o poco più sino a venerdì. Il sole è previsto per il week-end e già gli operatori delle stazioni invernali prevedono un gran afflusso grazie alla neve fresca e le temperature ottimali per le sciate al Cimone (discesa), Piane di Mocogno (discesa e fondo), Piandelagotti (fondo) e S.Annapelago (fondo). "Sulle piste la neve ora oscilla dagli 80 ai 110 centimetri -dicono al Cimone- garantendo una perfetta sciabilità. Il ritorno di temperature invernali manterrà ancora a lungo le piste in condizioni ottimali per il divertimento di tutti gli appassionati della montagna". Richieste gomme da neve in buono stato (e prudenzialmente anche catene a bordo) su tutte le strade montane. Dopo la riapertura di tutte le strade montane, ieri gli operatori si sono dedicati allo sgombero della neve dai centri paesani, soprattutto i parcheggi a Pievepelago (nella foto), Polinago, Sestola ecc. A Pavullo la municipale del Frignano avvisa che, a causa del restringimento della carreggiata dovuto alle abbondanti nevicate, su Via Giardini-zona centro si circola esclusivamente in direzione sud, raccomandando attenzione alla segnaletica che modifica temporaneamente la viabilità. Attenzione e molta prudenza viene anche richiesta dai Carabinieri Forestali di Meteomont per le escursioni invernali col rischio valanghe ‘marcato’ (3° grado su 5): ‘Le recenti precipitazioni nevose associate ad attività eolica hanno formato accumuli e cornici sui versanti esposti a nord-ovest. Quindi particolare attenzione andrà posta nell’affrontare le zone e i pendii con maggior pendenza, dove il distacco potrà verificarsi anche con debole sovraccarico’.

g. p.