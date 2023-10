Torna la Notte nera . E si pattina ’mascherati’

Si rinnova stasera l’appuntamento con ’La Notte Nera’ di Lama Mocogno. Alle ore 18 apertura delle prime attrazioni (brucomela, mercato strano, tiro a segno e foto da paura), dalle 19 saranno operativi gli stand gastronomici, seguiti da Moon: show di sand art e performance marionetta corporea di Ermelinda Coccia. E Kukly: spettacolo di danza, fuoco, verticalismo e trampoli con D.A.F.N.E. Show Milano. Alle ore 20 apertura della ’Horror House-La Casa delle Bambole’, con tanti eventi sino alle ore 21.30 col ritrovo dei concorrenti di Monster Awards e l’inizio della sfilata per le vie in festa. A seguire show di hoola hop comico, Crazy Dolls on the Pole della Polisportiva Monteveglio. E ancora, alle ore 22.30: ’Equilibrio’, spettacolo di Riccardo Rosato e ’Samot’, led e fuoco di Thomas Angarola.

La viabilità paesana sarà modificata dalle 15 di oggi alle 2.00 di domani. Sono tante altre le iniziative di Halloween in Appennino. A Fanano nel pomeriggio, truccabimbi, laboratori, letture da brivido, baby dance e gastronomia: dalle 21 alle 23 appuntamento al Palaghiaccio, dove chi sarà mascherato avrà uno sconto d’ingresso.

A Pavullo si gioca a ‘caccia al dolcetto’ dalle 16 alle 19 con mappa lungo il paese, collegato al film ‘Vacanze in Transilvania’. A Pievepelago sfilata pomeridiana organizzata da un gruppo di mamme ‘Dolcetto-Scherzetto’. A Fiumalbo, infine, dalle 14 alle 16 ‘battesimo della sella’ per chi si presenta mascherato al maneggio e in piazza Umberto I dalle 14 alle 17 laboratori, baby dance e ‘dolcetto e scherzetto’ in paese.