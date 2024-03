Torna la Paperellas Cup. La corsa è in centro storico

Sarà recuperata in un modo mai avvenuto prima e molto originale la nuova edizione della Paperellas Cup, la corsa con le paperelle ideata dall’associazione Vignola Animazione. L’iniziativa non si svolgerà più in Panaro, ma nel centro storico di Vignola. E, a competere, ci saranno ognuno a bordo del suo drift (una sorta di triciclo) tutti gli amministratori dei comuni dell’Unione (sindaci o componenti delle giunte comunali). Rimarrà però il succulento primo premio di una vacanza per due persone, in una località che sarà rivelata il giorno dell’evento, e soprattutto non cambierà il fine benefico dell’iniziativa, che mira a destinare fondi alle scuole medie del territorio dell’Unione. L’appuntamento di quest’anno è stato fissato per domenica 17 marzo alle 15,30. "I sindaci o un componente della giunta – spiegano gli organizzatori - si sfideranno gareggiando nel circuito della "Montecarlo Vignolese" (nel centro storico, ndr): e qui ringraziamo vivamente gli amministratori comunali che, visto il fine, si sono prestati a partecipare. Se le condizioni meteo non ci lasceranno realizzare la gara, essa sarà rimandata al lunedì di Pasqua. La gara si svolgerà a tempo: i sindaci faranno un giro del percorso e i migliori 3 tempi si sfideranno in una gara finale in simultanea. Il vincitore della competizione estrarrà tra tutte le paperelle numerate che assisteranno alla gara quella fortunata che vincerà il viaggio. I drift sono già stati consegnati agli 8 comuni che potranno personalizzarli a piacere".

m.ped.