Torna la rassegna. Castelmondo

Torna anche quest’anno la rassegna ’Castelmondo’, organizzata dal Comune di Castelfranco Emilia in collaborazione con la rivista Internazionale e che porterà in città quattro documentari selezionati dai più importanti festival in giro per il mondo.

Il programma si aprirà domenica alle 17,30 alla biblioteca comunale Lea Garofalo con la proiezione di "Union" di Brett Story e Stephen Maing: una cronaca della prima sede sindacalizzata di Amazon in America, nata dal basso e senza supporti istituzionali.

L’11 maggio alle 17.30, "I Shall Not Hate" di Tal Barda racconta la vicenda toccante del medico palestinese Izzeldin Abuelaish.

Il 18 maggio alle 17.30 sarà proiettato "Of Caravan and the Dogs" di Anonymous e Askold Kurov.

La rassegna si chiuderà il 1° giugno.

m. ped.