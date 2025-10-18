Torna la Street Parade. Corteo dal Novi Sad, sarà un sabato di disagi e limitazioni

Street Parade antimilitarista. Contro tutte le guerre e le oppressioni: è questo il filo conduttore della manifestazione prevista per oggi in città. Organizzata dal mondo anarchico modenese, lo scorso anno il corteo era stato indetto per contrastare il ddl sicurezza. Quest’anno, invece, i numerosi furgoni e camion che ‘spareranno’ musica a tutto volume, percorreranno le strade cittadine per protestare contro le istituzioni militari, il loro sviluppo. "Dalle strade di Modena alziamo la voce più forte che mai. Musica, suoni, rabbia e libertà. Un’ondata collettiva che rompe il silenzio, che urla contro chi ci vuole muti, sottomessi e rassegnati".

Il concentramento è previsto alle 11 al parco Novi Sad con partenza alle 14 di 16 carri. L’invito degli organizzatori è quello di rispettare se stessi, gli altri e l’ambiente, evitando di lasciare sporcizia e invitando ad utilizzare i bagni chimici. Il corteo terminerà al Parco Ferrari dove seguirà una festa alla Libera Officina. Lo scorso anno, grazie ad un impeccabile lavoro di squadra delle forze dell’ordine, tutto si è svolto senza alcun disordine. Inevitabili, però, i disagi per quanto riguarda residenti e commercianti. Dalle 7 del mattino infatti sarà vietata la sosta in alcune zone della città interessate dalla manifestazione e lungo il percorso, un anello intorno al centro storico fino al Parco Ferrari, durante il transito del corteo sarà sospesa temporaneamente la circolazione e verranno adottate le opportune deviazioni. Il corteo attraverserà Monte Kosica, viale Crispi, piazzale Natale Bruni, viale Caduti in Guerra, largo Garibaldi, viale Martiri della Libertà, viale delle Rimembranze, piazzale Risorgimento, viale Vittorio Veneto, largo Aldo Moro, via Emilia ovest fino a confluire al parco Ferrari. Nelle vie interessate dal percorso sono previsti divieti di sosta: in particolare, al Novi Sad è vietata la sosta, con rimozione, nell’intera area adibita a parcheggio adiacente a viale Monte Kosica. Divieto di sosta poi lungo i viali con rimozione, negli stalli di sosta al centro della carreggiata e il solo divieto di sosta sul lato della carreggiata. Altri divieti sono in vigore in viale Vittorio Veneto e al parco Ferrari.

"Anche quest’anno, in un normale fine settimana, Modena si ritrova ostaggio della Street Parade: il festival del degrado sociale. È inaccettabile che questa manifestazione venga riproposta puntualmente ogni anno, con la solita retorica del “diritto alla festa”, quando di fatto si trasforma regolarmente in un evento fuori controllo, fatto di eccessi, sporcizia e assenza totale di regole". A parlare è il capogruppo di Fratelli d’Italia, Luca Negrini. "Al corteo e al rave dello scorso anno – prosegue Negrini – si sono registrati fiumi di droga e alcol, persone ubriache accasciate a terra, muri imbrattati e sporcizia ovunque. Hanno vinto la decadenza e il degrado. Non è più tollerabile che si continui a chiudere gli occhi di fronte a un simile spettacolo, che nulla ha a che vedere con la libertà di espressione. La sinistra continua a nascondersi dietro il concetto di “manifestazione libera” per giustificare ciò che è, a tutti gli effetti, un manifesto del fallimento educativo di centinaia di giovani che hanno come unico obiettivo quello di perdere il contatto con la realtà. Nessuna scusa può alimentare l’anarchia".