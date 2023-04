Torna la tradizionale ’Desolazione’

di Maria Silvia Cabri

Si rinnova l’appuntamento divenuto ormai la tradizione carpigiana del Sabato Santo. Alle 18 in Auditorium San Rocco a Carpi, si svolgerà, infatti, la 34ª edizione del concerto ‘La Desolazione di Maria Santissima’ di Giuseppe Savani, concerto denominato dai carpigiani ‘La Desolata’. Sotto la direzione del maestro Pietro Rustichelli, i protagonisti dell’edizione 2023 saranno la corale Pierluigi da Palestrina di Carpi (composta di sezioni a quattro voci miste) con il coro Madonna delle Grazie di Soliera, ai quali si aggiungono un quintetto d’Archi e altri solisti: Elena Cattini, all’organo, Giuseppe M. Infantino, tenore, Gianluca Monti, baritono, e Rosaria Di Stefano, soprano. Un concerto sempre molto atteso e sentito: proprio nel campo religioso il maestro carpigiano Savani (1855-1920) ha realizzato le migliori composizioni della propria produzione musicale, rivisitando testi della tradizione cattolica, anche popolare, con una vena che lo avvicinava a certe intuizioni verdiane e che è stato in grado di preludere, in buona parte, alla successiva scuola ceciliana. Con l’‘oratorio’ della Desolata, composto su di un vecchio testo che parafrasa le ‘Lamentazioni’ del profeta Geremia, Savani ha voluto cantare il pianto struggente della Madonna che ha appena sepolto il Figlio, metafora umana del dolore disperato di ogni madre cui è strappata il proprio figlio.

"‘La Desolazione di Maria Santissima – afferma Gabriella Artioli, presidente della corale Palestrina - viene proposta con una musica struggente, il dolore e l’angoscia di Maria, di fronte al corpo inerme del figlio Gesù; la folla che assiste impotente non riesce a consolarla, neppure con le parole del testo ‘Deh, gradisci - oh, madre afflitta - per compagno il nostro pianto...’". Si tratta di una composizione che non ha bisogno di una presentazione narrante, neppure per quegli spettatori che non la conoscono: le tecniche stilistiche di Giuseppe Savani, ambientate nel contesto drammatico della morte di Gesù, si avvalgono delle dinamiche musicali proprie del melodramma, che, insieme al testo, coinvolgono lo spettatore in un crescendo avvincente e appassionato di emozioni.

"Questo concerto rappresenta una tradizione molto sentita a Carpi – spiega il Maestro Pietro Rustichelli -. È il secondo anno che abbiamo ripreso a farlo dopo la pausa forzata per la pandemia, e ancora si avverte il senso della ‘ripartenza’, e della gioia di poterci ritrovare insieme". Il concerto è aperto al pubblico, con ingresso gratuito ed è stato possibile realizzarlo con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi.