Torna l’attesa Via Crucis Vivente A Frassinoro evento unico in Italia

Stasera, alle 20.30, si terrà la Via Crucis del Vicariato del Cimone a Riolunato. I fedeli si ritroveranno nel centro storico per questo appuntamento che si snoda lungo le antiche strade del borgo. Intanto fervono i preparativi per il più grande appuntamento appenninico dedicato alla Passione: la Via Crucis Vivente di Frassinoro. Manifestazione triennale, nel 2022 non fu possibile effettuarla causa pandemia, quindi ancor più grande l’attesa per l’edizione di quest’anno che si terrà venerdì 7 aprile. "E’ una tradizione lasciataci in eredità dagli avi – dicono gli organizzatori – misteriosamente riproposta nel tempo mantenendo intatto l’antico fascino". La Via Crucis Vivente di Frassinoro è la manifestazione religioso-popolare più importante della regione, unica nel suo genere in Italia. L’intero paese diventa teatro nel quale vanno in scena le 14 Stazioni, assieme all’iniziale quadro di "Gesù nell’orto degli ulivi". Il Comitato e i Capi Stazione preparano da mesi l’organizzazione. La manifestazione ha avuto l’Alto Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri. "La Via Crucis Vivente di Frassinoro – proseguono gli organizzatori – è la rievocazione mistica della Passione e Morte di Gesù con immagini statiche: pellegrini e visitatori sfilano lungo il tracciato, illuminato da una fiaccolata".

g.p.