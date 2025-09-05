Torna l’edicola liberty di piazza Mazzini

Il disvelamento in piazza Costituente dello storico Palazzo Comunale, risalente all’epoca degli splendori della dinastica Pico, ora liberato dalle transenne di cantiere che per anni ne hanno impedito di scorgere la sagoma, ha riacceso l’interesse per questa piazza tanto amata dai mirandolesi. E con l’ex municipio, un altro pezzo della storia della città riaffiorerà dalla ricostruzione post terremoto, una tragedia che nel 2012 aveva cancellato, insieme ai luoghi simbolo della comunità, anche tante consuetudini come quella di recarsi ad acquistare il giornale nell’edicola liberty dietro il palazzo comunale, che affaccia su piazza Mazzini.

"La domenica – ricorda scavando nella memoria il professor Giorgio Siena, capogruppo della lista civica "Mirandola 50mila" - era il giorno più importante dell’edicola, quando i tanti quotidiani abbondavano e sporgevano da ogni parte, abilmente sovrapposti e lasciando visibile solo la testata, salvo i maggiori quotidiani nazionali ai quali toccava un primo piano. La domenica chi si interessava o faceva politica non mancava di acquistare il quotidiano di partito, una specie di liturgia nell’Italia democratica degli anni ’70. Era il punto d’incontro prima delle riunioni di partito e il luogo delle interminabili chiacchiere e dei saluti sempre in ritardo rispetto al pranzo domenicale, ma non c’era lo smartphone per richiami e ammonimenti!".

Il terremoto, però, ha cancellato anche questo rito, che dopo un tempo sospeso di ben 13 anni, a breve, entro il mese di settembre - nonostante i tanti cambiamenti che hanno attraversato il mondo della comunicazione e dell’editoria – verrà recuperato e rivivrà.

E lo potrà grazie all’amore per la sua città e alla sensibilità, che ha accompagnato anche tante sue iniziative solidaristiche, di Gianmarco Budri, un imprenditore che ha costruito la sua fortuna ed il suo successo internazionale grazie alla lavorazione del marmo. Ma, le sue radici sono rimaste ben salde alla sua terra e ai valori che essa ha saputo interpretare, tanto da aver ben presto compreso che il vuoto di piazza Mazzini, con l’inaugurazione entro l’anno del Palazzo comunale, doveva essere riempito, preoccupandosi di dare nuova vita a quel chiosco/edicola, un bene storico ormai, cui si legano tante vicende della Mirandola del Novecento. Se ne è fatto un pregevole restauro scientifico che verrà rivelato solo nel giorno dell’inaugurazione. L’unica cosa che si è appresa dal riserbo che filtra intorno a questa novità è che non sarà solo edicola, in quanto intorno si creerà un luogo di incontro e conversazione, dove si potrà fare piccola ristorazione e sorseggiare bevande.

Alberto Greco