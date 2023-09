Torna l'evento 'Tortellino al centro' a Castelfranco: 42° edizione Sagra Tradizionale

Ultimo appuntamento oggi, per tutta la giornata, con la Sagra del Tortellino Tradizionale di Castelfranco Emilia, che è giunta alla sua 42° edizione. Tra l’altro, alle 16,30 è previsto anche il corteo storico, guidato dall’Oste e dalla Dama 2023, rispettivamente Claudio Guidetti e Livia Cevolini. Domani alle 20,30 tuttavia, in piazza Bergamini, tornerà la quarta edizione della cena di beneficenza "Tortellino al centro". I fondi che verranno raccolti nel corso dell’iniziativa, pensata dall’Amministrazione comunale e realizzata grazie al contributo dell’associazione La San Nicola, verranno utilizzati in parte per completare l’acquisto di un massaggiatore automatico esterno da utilizzare a bordo di un’ambulanza del territorio e in parte per coprire i costi del trasporto di un’ambulanza da mandare in Tanzania, con la collaborazione dell’Ambasciata della Tanzania. La prenotazione potrà essere fatta entro oggi alle casse della Sagra.