Torna lo ’Slide Festival’ al Parco Cà Ranuzza

Torna a Castelfranco Emilia lo ’Slide Festival’, l’evento annuale a ingresso gratuito, che si terrà al Parco Cà Ranuzza di Castelfranco Emilia da domani a domenica. Il palco si inizierà a scaldare domani alle 18 con i primi dj del territorio: I.G.N.A, il noto dj modenese che da oltre 20 anni impone il suo groove nelle migliori dance floor d’Europa; Federico Grazzini; dopo di lui l’icona del night clubbing italiano, dj Ralf, per molti anni resident dj del Cocoricò di Riccione, che proseguirà fino alle 00.30. Si riprenderà il venerdì, dalle 17 all’1 di notte, per un ritorno all’estate del 2009 con il gruppo Dari, che ha raggiunto la notorietà nel 2008 grazie al singolo ’Wale (tanto wale)’. A seguire esibizione dei Lost dagli anni di Mtv Total Request Live e dei Trl Awards, dove nel 2009 hanno vinto come miglior band. Si conclude con la presentazione del Format ‘2000’s Mania’, una serata per rivivere tutte le hit degli anni 2000. Il sabato si darà spazio a molte realtà musicali del territorio. Si chiude domenica, con lo ‘Zoo di 105’, sul palco dalle ore 21.